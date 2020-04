Dana White: “Fight Island pourrait être prêt dans 1 mois”

Ce fut une semaine forte pour UFCMais Dana White travaille toujours sur une solution pour effectuer des combats en direct.

L’organisation a dû annuler l’UFC 249 et ses événements prévus au milieu de la pandémie de coronavirus après que les cadres supérieurs de Disney y ESPN intervenir et demander l’annulation de l’événement.

Mais, Dana White travaille toujours sur son Fight Island et selon lui, il est dans sa construction et servira de centre de formation et lieu d’événements.

“C’est pourquoi j’ai dit à tous mes garçons de ne pas s’inquiéter parce que” Fight Island “va se produire.”dit Blanc à ESPN. «Toutes les infrastructures sont en cours de construction et sont en cours de mise en œuvre. À mesure que nous nous rapprochons de cela, je vais commencer à résoudre les combats de réserve, à préparer les garçons. De plus, je peux envoyer des gars là-bas plus tôt et ils peuvent commencer à s’entraîner sur l’île.

«Donc, une fois que tout est en place, ce pourrait être dans un mois, je vais tout préparer, et les garçons peuvent commencer et s’entraîner là-bas. Je suis sûr que les gens seront prêts à quitter leur maison l’autre mois pour aller quelque part sur une île et s’entraîner ».

Avant l’annulation de tous les événements, UFC 249 a été programmé dans le Tachi Palace Casino Resort dans Lemoore, Californie. Dana White Il a montré sa gratitude à cet endroit, une fois que tout est revenu à la normale.

«Une chose que je dois souligner, c’est que le palais de Tachi en Californie, la réserve indienne, nous a répondu tout ce temps et est resté ferme, prêt à se battre.dit Blanc. “Permettez-moi de vous dire quelque chose: une fois que je serai revenu à la normale, l’événement en Californie aura lieu au palais de Tachi. Je me bats là-bas. Je vais mener un grand combat, et je vous remercie de vous être joint à moi à ce sujet. »

Blanc il a également déclaré son intention de veiller à ce que UFC Allez-y lorsque le moment sera venu, le monde du sport se normalisera et vous avez également assuré que vous avez l’intention de ramener les événements en direct sur les écrans dès que possible.

“Nous serons les premiers à ramener le sport”at-il déclaré. Fight Island C’est vrai. C’est une chose réelle. L’infrastructure est en cours de construction et cela va vraiment se produire. Ce sera sur ESPN. “ Conclut White.