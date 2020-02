Dana White impressionnée par la victoire de Valentina Shevchenko: «She’s a gangster»

Six mois après une défense du titre terne en Uruguay, Valentina Shevchenko est revenue au mode “gangster” à l’UFC 247 de samedi soir, dominant et terminant Katlyn Chookagian par KO au troisième tour à Houston.

“Bullet” Shevchenko reste invaincu en 125 livres, qui comprend quatre matchs pour le titre, et sa performance contre Chookagian a impressionné “absolument” le président de l’UFC Dana White.

“Elle est tellement géniale, elle est tellement professionnelle et un si bon être humain en plus”, a déclaré White lors de la conférence de presse d’après-combat au Toyota Center. “La fin de la journée, mec, elle est un gangster. Cette femme est un gangster absolu. Quand vous avez un pistolet tatoué sur la hanche, vous êtes quelqu’un avec qui il ne faut pas baiser, vous savez ce que je dis? “

White ne s’engagerait pas à dire qui sera la prochaine femme en lice pour le championnat des poids mouches, mais a noté que Shevchenko était “tellement impressionnante et qu’elle avait l’air si bien ce soir, et j’ai hâte de voir son prochain combat.”

À une époque où les champions de l’UFC ont plus de liberté pour changer de catégorie de poids et poursuivre la deuxième ceinture, White a ralenti les pourparlers sur une trilogie potentielle entre Shevchenko et la reine à deux divisions Amanda Nunes.

“The Lioness” est l’actuelle titulaire de l’UFC 135 livres et 145 livres et détient une paire de victoires décisives sur Shevchenko en 2016 et 2017. Ce sont les seules pertes sur le record de Shevchenko UFC, mais sa propre domination a fait le buzz autour un combat de trilogie.

Cela dit, les Blancs préfèrent voir Nunes, Shevchenko et Zhang Weili, le poids lourd de la paille, défendre leurs ceintures avant de penser à plus d’affrontements de champions contre champions à l’intérieur de l’Octogone.

“Je pense qu’il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les trois”, a déclaré White. «J’aime l’idée qu’ils restent dans leur division en ce moment et fassent leur truc. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. “