Dana White impressionnée par les coups de feu brutaux de Zhang Weili

La bataille à venir pour le titre féminin UFC entre Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk à l'UFC 248 est déjà l'une des confrontations les plus marquantes du début de 2020. Et, si la dernière vidéo du champion chinois de l'UFC est quelque chose à passer, nous pourrions être prêts pour une rencontre explosive.

Weili (20-1, 4-0 UFC) a posté une vidéo sur sa page Instagram la montrant martelant son entraîneur avec un barrage de coups de corps vicieux. Finalement, «Magnum» a décroché un coup de poing de puissance de trop alors que son entraîneur, à moitié riant, a doublé de douleur.

La vidéo était certainement suffisante pour impressionner le président de l'UFC Dana White, qui a partagé le clip à ses 5,1 millions de followers sur Twitter avec la simple légende: "DIEU DAAAAMN @MmaWeili"

Les coups de poing brutaux de Weili pourraient nous éclairer sur la façon dont elle prévoit aborder son prochain affrontement avec l'ancien champion Jedrzejczyk (16-3, 10-3 UFC). Le meilleur travail du Polonais à l'intérieur de l'octogone est venu dans le domaine du stand-up, avec sa sortie de frappe à bout de souffle et son réservoir d'essence à cinq tours la portant à cinq défenses de titre consécutives pendant son règne en tant que reine de l'UFC de 115 livres.

Mais maintenant, Weili est assise au sommet de l'arbre de paille et, si ce métrage est quelque chose, il se peut qu'elle se prépare à aller aux pieds avec Jedrzejczyk à Las Vegas.

