Dana White: “J’ai quatre ou cinq places pour effectuer l’UFC 249”

Dana White

Le président de UFCDana White poursuit son projet de faire de l’UFC 249.

L’événement, qui devait avoir lieu au Barclays Center dans Brooklyn, New York, est sans place en raison de la pandémie de coronavirus. Avec des vetos massifs par précaution, les options pour organiser l’événement sont limitées.

En entretien avec Mike Tyson, Blanc Il a admis avoir dû surmonter de nombreux obstacles. Malgré la difficulté, le président de UFC dit qu’il a plusieurs endroits pour faire la undercard, qui aura le combat de ceinture léger tant attendu entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson.

“Je vais essayer d’atteindre Tony contre Khabib le 18 avril et essayer de retrouver la normalité dans ce pays”dit Blanc. «Chaque jour, je travaille dessus, ils me lancent une autre balle incurvée. Chaque fois que nous planifions quelque chose, il s’effondre. Je dois recommencer ».

«J’ai quatre ou cinq emplacements en ce moment et nous arrivons à cet accord. Et puis nous allons découvrir qui nous pouvons entrer, qui nous ne pouvons pas, ce que nous pouvons faire et nous allons construire une carte autour d’eux.”

Blanc a reçu de nombreuses critiques pour avoir organisé l’événement, malgré les plans pour mener à bien UFC 249 derrière des portes closes. De nombreuses questions restent sans réponse en ce qui concerne le respect des directives actuelles par le coronavirus, quand et si les combattants seront examinés à partir de COVID-19et les mesures qui seront prises pour éviter que les athlètes impliqués ne contractent le virus.

Bien qu’il reste silencieux avec ces détails, Blanc Il soutient que les médias traditionnels rendent les choses hors de proportion.

“Tout le monde court et se cache”dit Blanc. «Je fais partie de ces gars qui préfèrent sortir et trouver des solutions. Comment résout-on cela? Comment pouvons-nous battre cette chose?

“Écoutez, si vous êtes quelqu’un à haut risque, vous devriez probablement rester à l’écart et mis en quarantaine pendant un certain temps.” Que se passera-t-il lorsque la saison de la grippe reviendra l’année prochaine? Que se passera-t-il alors? ”

“Je pense que les médias ont rendu cela terrifiant.” continu Blanc. «Les gens achètent tout le papier toilette. Si vous regardez juste que beaucoup de choses se passent, c’est fou et c’est totalement par peur. C’est trés rare”.

Blanc fait valoir que la raison pour laquelle le UFC vous voulez garder le train en mouvement, ce n’est pas continuer à gagner de l’argent. Il s’agit de faire en sorte que les combattants voient l’action et essaient de se distraire en cette période d’instabilité.

Lorsque la pandémie de coronavirus être une chose du passé, Blanc Il pense que ce sera quelque chose dont nous nous souviendrons de nous gratter la tête.

“Je pense que dans un an ou deux, disons, bon deuil, nous avons fermé le monde entier pour cela.” Fin Blanc.