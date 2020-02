Dana White jaillit pour Jon Jones la «star» après que l’UFC 247 bat le record du box-office

Je me souviens de cette époque où le président de l’UFC Dana White était énervé et agité dans son bureau de Las Vegas en parlant de ne plus jamais mettre Jon Jones dans un événement principal de l’UFC, et nous avons tous ri comme “Okay grincheux boi” – parce que nous savions que c’était connerie.

Avance rapide jusqu’en 2020 et Jones est au sommet de l’événement UFC 247 à la carte (PPV), qui a lieu ce samedi. nuit (8 février) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas. Et non seulement “Bones” est la vedette, il est maintenant une “star” de bonne foi.

“Nous venons de battre le record au Toyota Center pour ce combat, alors oui, Jones est la star”, a déclaré White à MMA Junkie. “Nous avons fait 3,2 millions de dollars (à la porte), il reste encore quelques centaines de billets à déplacer et nous ouvrons actuellement des productions qui tue, donc ce sera bien plus de 3,2 millions de dollars. Et oui, nous aurons le record. “

La vie est belle pour White and Co. maintenant que Jones tire sur tous les cylindres. Le champion poids lourd léger assiégé a passé une bonne partie de sa carrière dans les sports de combat embourbé dans des trucs personnels et professionnels, mais semble avoir (enfin) tourné le coin.

“La vérité est que – et vous l’avez vu dans tous les sports – trop riche, trop célèbre, trop jeune, et quand cela vous arrive, cela a des conséquences”, a poursuivi White. «Certaines personnes peuvent y faire face, d’autres non, mais vous finissez par arriver à un point où, vous l’espérez, vous vous maîtrisez et vous commencez à le prendre au sérieux et à vous mettre ensemble. Habituellement, au moment où vous faites cela, il est trop tard et votre fenêtre (athlétique) est fermée et c’est fini. Mais ce n’est pas le cas pour Jon Jones. “

Je suppose que nous saurons avec certitude quand le rideau tombera sur l’UFC 247. Malgré son règne au sommet de la division des 205 livres, Jones doit encore passer par le concurrent invaincu de la division, Dominick Reyes, dans la tête d’affiche à cinq tours ce week-end dans “The Lone Star State. “

