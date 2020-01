Dana White: Khabib Nurmagomedov, pas Jorge Masvidal, est le prochain pour Conor McGregor

Conor McGregor est prêt pour tout ce qui lui est lancé après son TKO de 40 secondes contre Donald «Cowboy» Cerrone. Mais le président de l’UFC Dana White est coincé sur un seul adversaire potentiel.

Quelques minutes seulement après que l’ancien champion des deux divisions ait pris d’assaut le tournoi principal de l’UFC 246, White a été interrogé sur ce qui allait suivre pour McGregor avec une longue liste de combattants faisant la queue pour avoir la chance de lui faire face.

Le champion du “BMF” Jorge Masvidal a clairement fait savoir qu’il voulait McGregor ensuite, et la balle de démolition humaine Justin Gaethje n’a pas perdu de temps à appeler au combat après la fin de l’UFC 246.

Il semble que les deux pourraient être déçus, car White vise un match revanche entre McGregor et le champion léger Khabib Nurmagomedov dès que possible.

“Il y a toujours quelqu’un d’amusant qui peut rivaliser avec Conor et tout le monde veut combattre Conor”, a déclaré White lors de la conférence de presse post-combat de l’UFC 246. «Tout le monde voulait combattre Conor au cours des dernières années. Quand vous regardez ce qui a du sens, nous sommes à un endroit où Conor disait entrer dans le combat contre Khabib, il avait beaucoup de trucs personnels. Certains trucs auto-infligés, il avait des blessures et il avait toutes ces choses en cours, et il était obsédé par ce match revanche, parce qu’il sait qu’il n’avait pas 100% raison.

«Quand vous regardez cela pour Khabib – Khabib a 28-0, il est invaincu, et vous commencez à parler de l’héritage de cet enfant. Tout d’abord, à 28-0 dans ce sport, je me fiche de qui vous avez combattu, c’est difficile à faire. Eh bien, ce gars est un champion du monde. Après ce soir et avec la façon dont Khabib a remporté le combat la première fois et à quel point Khabib est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous regardons [Marvin] Hagler-[Tommy] Hearns. [Muhammad] Ali-[George] Contremaître. Ali-[Joe] Frazier. Il s’agit d’un combat massif avec un attrait mondial. C’est le combat que vous faites. C’est le combat qui a du sens. C’est la lutte pour le titre de 155 livres. “

Autant que White veut voir McGregor et Nurmagomedov à nouveau tomber, il y a eu beaucoup de buzz au sujet du possible combat de McGregor avec Masvidal, surtout depuis la montée rapide de «Gamebred» en 2019. Avec des KO sur Darren Till et Ben Askren, et un victoire déséquilibrée sur Nate Diaz pour le titre “BMF”, Masvidal pourrait bien être le deuxième plus gros tirage de l’UFC derrière McGregor.

Pourtant, White dit que le combat n’a tout simplement pas autant de sens commercial que de remettre McGregor dans le match revanche contre Nurmagomedov.

“Si Conor et Masvidal se battent, aucun d’eux n’a même un titre, bien que Conor veuille son titre” BMF “, mais il n’a pas de championnat du monde”, a déclaré White. “Khabib est le combat à faire. C’est aussi énorme pour l’héritage de Khabib. S’il bat Conor McGregor, puis il bat Tony Ferguson, puis il bat encore Conor McGregor, c’est comme ça que ce gamin quand il prend sa retraite, il a 30 ans et 0 et il bat tous les meilleurs.

“Je vous dis en ce moment que Khabib contre Conor est le plus grand combat de la société et de l’histoire du sport, mais je pense qu’il pourrait rivaliser avec Conor et Floyd [Mayweather]. “

Ce sont de nobles aspirations, étant donné que le spectacle McGregor-Mayweather est considéré comme le deuxième plus gros pay-per-view de tous les temps. Mais White semble confiant à quel point l’intérêt serait élevé dans un match revanche avec le champion de Russie invaincu. En fait, il ne pense pas qu’il aurait du mal à organiser le combat, peu importe combien Nurmagomedov a réduit McGregor depuis qu’il l’a vaincu la première fois.

“La réalité est que Khabib n’a jamais refusé un combat – jamais”, a déclaré White. “Khabib ne refuse pas les combats; ce n’est pas son style. Il déteste Conor McGregor et Conor McGregor le déteste. Donc, chaque fois que vous parlez de l’un à l’autre, ce sont les types de réponses que vous obtiendrez. “