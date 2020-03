Dana White: Khabib vs Ferguson aura lieu à l’UFC 249 le 18 avril … même si c’est à huis clos dans un autre pays

Ultimate Fighting Championship (UFC) a récemment annoncé que ses trois prochains événements, UFC Fight Night 170, UFC Fight Night 171 et UFC sur ESPN 8, ont été reportés indéfiniment en raison de l’épidémie de coronavirus.

Dans une lettre envoyée à tous les employés de l’UFC par le président de la promotion Dana White annonçant la décision (lisez-le), il était convaincu que l’UFC 249 – qui présente la lutte très attendue pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson – continuerait de tomber 18 avril 2020.

Lors d’une récente interview sur ESPN SportsCenter, White a développé sa confiance, affirmant que même s’il devait trouver un lieu en dehors des États-Unis pour que le combat se déroule sans fans, il le ferait.

“Nous reportons donc les trois prochains événements, mais Tony Ferguson vs Khabib le 18 avril est toujours en cours et cela se produira toujours”, a-t-il déclaré avec confiance. «Nous allons donc suivre ces directives pour ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce. Et nous espérons que tout cela s’éclaircira d’ici avril. Ce combat va se produire, pas de foule, quoi qu’il en coûte. Ce ne sera probablement même pas aux États-Unis. Mais ce combat va se produire. »

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi lui et la promotion insistaient pour que le spectacle continue jusqu’à ce qu’il appuie enfin sur le bouton de pause – malgré plusieurs autres grandes organisations sportives qui ont cessé leurs activités il y a des semaines – White a déclaré qu’il s’agissait de donner aux combattants et aux fans ce qu’ils voulaient.

“Écoutez, c’est ce que nous faisons, nous organisons des combats chaque week-end”, a-t-il déclaré. «Les combattants veulent se battre et les fans veulent le voir. Je n’ai eu que des retours positifs des fans et des combattants. Ces gars-là veulent tous continuer, alors nous le ferons. Évidemment, nous avons eu quelques retours des médias qui nous couvrent, mais tout le monde va avoir son avis.

“Nous allons continuer, et ces trois combats qui ont été reportés, ils se produiront toujours et Khabib vs Tony est en cours pour la date d’origine”, a-t-il poursuivi. “Nous allons continuer à nous battre.”

Bien sûr, Khabib vs Ferguson a été l’un des combats de titre les plus attendus de l’histoire de ce sport, mais a échoué quatre fois auparavant pour une raison folle ou une autre. Cela étant dit, si la cinquième fois n’est pas le charme, rien ne peut être fait à ce sujet face à une pandémie mondiale.