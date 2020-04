Dana White laisse tomber le calendrier des combats de l’UFC sur une “ île privée ”

Le président de l’UFC, Dana White, est déterminé à garder ses combattants internationaux occupés pendant la pandémie de coronavirus. L’obstacle évident auquel il est confronté est d’amener ces combattants à se battre au milieu des restrictions croissantes de voyage associées à la pandémie.

Plus tôt cette semaine, White a surpris le monde du sport en annonçant sa solution prévue à ce problème: il travaille à la sécurisation d’une «île privée» où il serait en mesure de promouvoir les combats.

Ignorant le fait que presque toutes les îles de la terre relèvent de la juridiction d’un pays et que la plupart des pays ont interdit les rassemblements publics et fermé leurs frontières, cela semble certainement intéressant.

Parlant sur Get Up de ESPN! Mercredi, White s’est ouvert sur ce plan surprenant et a même laissé tomber un calendrier pour les premiers combats de l’UFC sur son île privée.

“Nous travaillons toujours à la conclusion de cet accord, ce que nous aurons fait cette semaine”, a déclaré White à propos de ses plans pour l’île. “Si je continue à me battre uniquement aux États-Unis avec du talent américain, je vais parcourir tout mon talent très rapidement. C’est un sport mondial, nous faisons beaucoup de combats à l’international, et nous avions beaucoup de combats programmés à l’international. Cela continuera.

“J’ai une île dans laquelle nous pouvons faire voler tout le monde directement – espérons-le d’ici la mi-mai”, a ajouté White, laissant tomber le calendrier de ses combats sur l’île.

White a ensuite partagé sa conviction que la pandémie de coronavirus et les restrictions qui en découlent pourraient faire partie de nos vies pendant un certain temps. Malgré cette possibilité, il a l’intention de faire bouger les choses – même si d’autres organisations sportives ne le font pas.

“Il ne semble pas que cette chose se termine de si tôt”, a déclaré White. “Vous écoutez ce que beaucoup de ces politiciens disent, ils pensent que la NFL ne va pas en septembre.”

Que pensez-vous de Dana White tentant de promouvoir des événements UFC sur une île privée?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 4/8/2020.