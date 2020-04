Dana White libère Khabib Nurmagomedov de tout blâme pour avoir quitté l’UFC 249

Khabib Nurmagomedov

Quand Khabib Nurmagomedov a confirmé sa libération de UFC 249 Il y a une semaine, il a été la cible de critiques de la part de personnes qui affirmaient avoir trouvé un moyen d’abandonner le combat en raison de sa «peur» de mettre son invaincu en jeu avant Tony Ferguson.

Le champion Liviano s’est défendu sur les réseaux sociaux, assurant qu’il n’a quitté les États-Unis pour le Moyen-Orient que lorsque le UFC Il l’a informé que le PPV ne pouvait pas être effectué sur le sol américain.

En conversation avec ESPN, Dana White Il a libéré le Russe du blâme, s’assurant que toute la situation était un incident majeur.

“Évidemment, tout le monde sait que le combat de Khabib s’est effondré, et je peux continuer pendant les dix prochaines minutes en vous racontant comment il est tombé. Mais la réalité est que ce n’était la faute de personne. Chaque jour, je me réveillais, les règles changeaient. Beaucoup de gens pensaient que cela serait impossible. J’ai toujours la mentalité que rien n’est impossible. Quand il y a une volonté, il y a toujours moyen de le faire. Il (Nurmagomedov) est resté coincé en Russie. C’était une mésaventure complète. Nous avons tous fait une erreur dans celle-ci. Personne ne doit être blâmé. C’est ce que c’est. Le fait que nous ayons réussi à faire avancer cet événement est de loin la chose la plus compliquée que j’ai faite. »

White a assuré que le vainqueur du combat entre Ferguson et Justin Gaethje Il défiera Nurmagomedov pour la ceinture incontestée en septembre.

L’UFC 249 est célébrée le 18 avril.

Nous vivons un moment sans précédent …

La crise provoquée par le coronavirus nous a mis en quelques jours dans une situation que personne ne pouvait imaginer. La menace pour la santé de chacun doit être notre première préoccupation. Et puis, les conséquences sociales et économiques qui frappent déjà durement notre communauté. Mais notre engagement envers vous et envers tous nos lecteurs est plus fort que jamais.

La production de ce contenu que vous lisez coûte de l’argent.

L’argent qui permet aux écrivains, éditeurs et autres membres du personnel de MMA.UNO peuvent soutenir leurs familles.

Nous ne fermons pas notre contenu comme le font les autres médias, car nous voulons que tout le monde puisse le lire.

Mais nous demandons à ceux qui peuvent collaborer avec nous de nous aider. Pour cela, nous incluons un bouton de don volontaire, Nous allons allouer cet argent à nos éditeurs et améliorer notre contenu.

– Les personnes qui peuvent collaborer avec nous dans un court avenir pourront lire notre contenu grâce à la publicité.