Dana White, l’UFC ne devrait pas laisser «Fight Island» se produire

Cris Cyborg n’aime pas l’idée de «Fight Island» de Dana White.

Dans une récente interview avec The No-Sports Report avec Jensen Karp, l’actuelle championne des poids plumes des femmes Bellator et ancienne championne des poids plumes des femmes de l’UFC, Cyborg (22-2 MMA, 1-0 BMMA) a répondu à une question sur l’insistance de White à organiser des spectacles pendant le coronavirus. pandémie.

“Tout le monde doit être mis en quarantaine”, a déclaré Cyborg. “Ce sont les règles pour tout le monde. Vous savez que beaucoup de gens ne veulent pas rentrer. Beaucoup de gens ont du mal maintenant, et je pense qu’il devrait personnellement faire autre chose que de penser à lui-même et aux combats de boxe et de MMA. … Je pense qu’il vaut mieux attendre, comme tout le monde – respectez tout le monde. »

Le conflit qui vient avec l’acceptation d’une offre de combat s’étend au-delà des combattants eux-mêmes, selon Cyborg. Coéquipiers, famille et amis sont tous mis en danger lorsqu’un combattant met son nom sur la ligne pointillée.

“Même si les combattants doivent être ensemble pour l’entraînement, vous pouvez dire:” OK, je vais faire un événement maintenant. “Pensez-vous que si vous (avez) dit:” OK, Cris, vous allez se battre, «je vais devoir faire mon équipe?” Dit Cyborg. «Vous savez, je dois rassembler mon équipe. Nous allons être ensemble, nous entraîner. Ensuite, vous mettez le risque de la famille autour de vous. Vous savez, je pense que vous avez dû attendre et respecter le processus. Sois patient.”

Alors que Cyborg et White se sont entendus pour une grande partie de leur partenariat avec l’UFC, les deux se sont disputés avant de devenir partenaires commerciaux. Après que Cyborg a perdu contre Amanda Nunes en décembre 2018 et a commencé à aborder le dernier combat de son contrat, la relation est redevenue instable.

White a déclaré que Cyborg ne voulait pas de revanche immédiate avec Nunes, mais elle a nié avec véhémence ces affirmations. Dans une conversation post-combat de l’UFC 240 publiée par son équipe, Cyborg a interrogé White face à face.

Quelques jours plus tard, l’UFC a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle White a annoncé que Cyborg avait été libéré de la société.

Depuis son départ de l’UFC, Cyborg a concouru une fois pour Bellator. En janvier, au Bellator 238, Cyborg a battu la championne d’alors Julia Budd pour remporter le titre féminin de 145 livres.

