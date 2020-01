Dana White: l’UFC vise Henry Cejudo contre le titre des poids coq Jose Aldo en mai

Le champion en titre des poids coq UFC, Henry Cejudo, pourrait finalement avoir envie de combattre la légende du MMA, Jose Aldo, car la promotion vise une rencontre entre les deux en mai au Brésil.

C’est selon le président de l’UFC Dana White dans une récente interview avec Brett Okamoto d’ESPN (montré ci-dessous). Le choc potentiel de 135 livres a été initialement rapporté par le média brésilien Combate.

Dana White vient de me conformer un rapport de @combate, ils travaillent sur la mise en place d’un combat pour le titre de 135 livres entre Henry Cejudo et Jose Aldo en mai au Brésil.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 17 janvier 2020

Cejudo, 32 ans, s’est rapidement transformé en l’un des combattants les plus en vogue dans le sport aujourd’hui. Après avoir vaincu Demetrious Johnson par décision partagée à l’UFC 227 pour réclamer le titre incontesté de poids mouche UFC, Cejudo a fait sa première défense de titre cinq mois plus tard et a fini par frapper T.J. Dillashaw sort en seulement 32 secondes. Dans son combat le plus récent, Cejudo a terminé Marlon Moraes, le prétendant aux poids coqs, via le TKO de deuxième tour pour réclamer la couronne vacante de 135 livres et devenir le plus récent double champion de l’UFC (il a ensuite été déshabillé). Avec le monde du MMA à portée de main en 2020, «Triple C» vise à sortir une véritable légende du sport en route pour devenir une star certifiée.

Aldo, 33 ans, a tenté de prendre sa retraite fin 2019 avant de modifier ses plans et de passer à la division des poids coq. L’ancien champion des poids plumes de l’UFC n’a pas gagné lors de ses débuts de 135 livres alors qu’il a perdu contre les Mora susmentionnés par décision partagée à l’UFC 245, mais la légende brésilienne a montré suffisamment de promesses à son nouveau poids pour convaincre la promotion qu’il mérite un autre coup de titre. Après tout, Aldo reste l’un des champions les plus dominants de l’histoire de l’UFC.

Bien que rien n’ait été officialisé, Cejudo contre Aldo devrait avoir lieu à l’UFC 250 le 9 mai en direct sur ESPN + PPV de Sao Paulo, au Brésil, et servira d’événement principal.

Restez avec Mania pour les nouvelles de combat Cejudo contre Aldo.