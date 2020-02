Dana White met en évidence deux combats de l’UFC Auckland: Hooker vs Felder

La semaine dernière, nous avons vu Dana White analyser UFC Rancho River et maintenant on fait de même avec UFC Auckland. Dans quelques heures, dans la ville néo-zélandaise qui lui donne son nom, la plus grande entreprise du monde du MMA fêtera un nouvel événement non numéroté, mais cela promet beaucoup d’action.

Voyons d’abord le panneau des combats

Affiche stellaire

Paul Felder contre Dan Hooker

Jim Crute contre Michael Oleksiejczuk

Karolina Kowalkiewicz contre Yan Xiaonan

Ben Sosoli contre Marcos Rogerio De Lima

Brad Riddell contre Magomed Mustafaev

Kevin Aguilar vs Zubaira Tukhugov

Affiche préliminaire

Jalin Turner contre Josh Culibao

Jake Matthews contre Emil Meek

Callan Potter vs Song Kenan

Kai Kara-France contre Tyson Nam

Loma Lookboonmee vs. Angela Hill

Priscilla Cachoeira contre Shana Dodson

Maintenant l’opinion du président de la société.

“Combat d’étoiles incroyable. Ces deux gars ne s’aiment pas, je ne sais pas pourquoi, mais c’est amusant pour nous. Je veux souligner quelques combats.

«Loma Lookboonmee contre Angela Hill Hill est le combattant UFC le plus actif avec six combats en 336 jours. C’est une folle. Il a un Muay Thai agressif et ses deux derniers combats se sont terminés en TKO. Lookboonmee a un style de Muay Thai raffiné et à ses débuts, il a gagné et a montré un grand jeu au corps à corps: genoux, coudes … Il est seulement 4-1 en MMA, mais Il a remporté de nombreux championnats de Muay Thai, en plus de se battre pour l’équipe nationale.

«Brad Riddell contre Magomed Mustafaev. Riddell a une fiche de 7-1 avec 5 KO. Il est un ancien champion de kickboxing avec 45 victoires et son partenaire d’entraînement est Israel Adesanya. Son dernier combat fut le Night Fight. Mustafaev a 15-2 et a terminé toutes ses victoires, 11 par KO. Son dernier combat a remporté le bonus Night Performance. Ce devrait être une guerre. »

Lecteurs, qui voyez-vous les favoris à l’UFC Auckland?