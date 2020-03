Dana White mettra tout en œuvre pour que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson se produise le 18 avril

Lundi, le président de l’UFC, Dana White, a choisi d’annuler les trois prochains événements de la promotion au milieu des risques et des restrictions croissants associés à la pandémie de COVID-19. Cela signifie que le prochain événement sur le calendrier UFC est l’UFC 249, qui est prévu pour le 18 avril à Brooklyn, New York, et surmonté d’un combat pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

Compte tenu de la situation actuelle, de nombreux fans craignent que ce combat Nurmagomedov contre Ferguson échoue. Le match, bien sûr, est déjà à l’origine d’une ample superstition, ayant été annulé quatre fois auparavant.

Pourtant, White dit que le combat se poursuivra, même s’il doit avoir lieu sur un sol étranger.

«Nous n’avons pas d’autre choix que de reporter ces combats. Nous reportons donc les trois prochains événements, mais Tony Ferguson contre Khabib, le 18 avril, est toujours en cours et cela se produira toujours. »@ Danawhite a rejoint @SportsCenter pour aborder le report des prochains événements de l’UFC. pic.twitter.com/FxKOAKnOEv

“Tony Ferguson contre Khabib le 18 avril est toujours en cours et cela se produira toujours”, a déclaré White sur SportsCenter lundi soir.

“Nous allons suivre ces directives pour ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce, et nous espérons que tout s’éclaircira d’ici avril”, a ajouté White lorsqu’il a été pressé de savoir comment Nurmagomedov vs Ferguson pourrait être rendu possible. “Ce combat va arriver. Pas de foule – quoi qu’il en coûte. [It’s] probablement pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire.

“Khabib-Tony est à la date d’origine”, a conclu White. “Nous allons continuer à nous battre.”

À l’heure actuelle, les grands rassemblements publics ne sont pas autorisés à New York, où l’UFC 249 devait initialement avoir lieu. Les grands rassemblements sont également interdits dans la plupart des autres territoires, il sera donc très intéressant de voir où – si n’importe où – l’UFC est en mesure de promouvoir ce combat Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson.

Pensez-vous que Dana White peut réussir? Nurmagomedov et Ferguson finiront-ils par se battre en avril, ou la pandémie COVID-19 aura-t-elle d’autres plans? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires.

