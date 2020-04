Dana White monte en flèche l’affiche de l’UFC 249

ULe FC 249 aura lieu le 9 mai à Jacksonville, en Floride, après de nombreux changements. Cet événement à venir a récemment publié son affiche officielle, composée des quatre protagonistes des deux combats titulaires, qui font la une d’une gamme assez impressionnante.

Une affiche dont Dana White a parlé comme ça avec TMZ Sports:

Francis Ngannou contre Jair Rozenstruik. Énorme Jeremy Stephens et Calvin Kattar, Greg Hardy et Yorgan de Castro, Cowboy Cerrone et Anthony Pettis, Aleksei Oleinik c. Fabricio Werdum, Carla Esparza c. “The Karate Hottie” Michelle Waterson, Uriah Hall et Jacare Souza, Vicente Luque contre Niko Price, Bryce Mitchell et Charles Rosa, Ryan Spann et Sam Alvey.