Dana White ne déchire pas ses combattants comme Stephen A. Smith – “Vous ne voyez pas cela à l’UFC”

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, prend ses distances avec l’embouchure de ESPN Stephen A. Smith, après que la personnalité sportive franche a déchiré Donald Cerrone pour la facilité avec laquelle «Cowboy» s’est plié contre Conor McGregor à l’UFC 246.

Voilà pour ces excuses en retard.

Heureusement pour les fans d’arts martiaux mixtes (MMA), Smith est l’exception et non la règle. En fait, White et sa bande de joyeux hommes étaient des fans de combat avant d’être des cadres de combat, c’est pourquoi ils tiennent leur talent dans la plus haute estime.

Même un «crétin» comme ce type.

“Je n’ai pas entendu ce qu’il a dit”, a déclaré White à MMA Junkie. «Je sais qu’il y a eu des trucs qui vont et viennent qui vont arriver. La dernière chose que vous voulez faire est d’entendre quelqu’un les déchirer. Je ne suis pas dedans. Rogan n’est pas dedans. Vous ne voyez pas cela dans l’UFC. Il y aura des moments où je serai énervé contre un gars, et j’exprimerai mon opinion sur ce qu’il a fait ou quoi que ce soit – ou si un combat est vraiment mauvais ou que quelqu’un a fait quelque chose – mais ce que nous ne faisons pas, c’est quand une bagarre est finie et un gars perd, on n’entre pas et on les déchire. Pour Stephen A. Smith, c’est son truc. C’est ce qu’il fait. “

Au grand dam de Conor McGregor.

Je ne sais vraiment pas pourquoi quelqu’un a un problème avec Stephen A. Smith ou l’un des autres professionnels de la bouche qui se moquent de l’UFC parce que c’est un sous-produit de la généralisation. Si vous voulez attirer l’attention de tout le monde, vous obtenez … tout le monde.

Même les trolls.

Ou vous pouvez revenir à l’ancien temps où personne en dehors de la bulle MMA ne se souciait de ce qui était arrivé aux combattants de l’UFC, des personnes non qualifiées comme moi étaient des membres accrédités des médias et les parrainages étaient relégués aux t-shirts TapouT.

Non merci.