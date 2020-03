Dana White ne laissera pas les combattants de l’UFC porter des costumes de «bullsh * t» comme celui qui a ravagé Deontay Wilder

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, ne veut pas que ses combattants portent de grands costumes loufoques en route vers l’Octogone, probablement parce qu’il semble idiot de voir des hommes et des femmes adultes cosplayer avant un championnat d’arts martiaux mixtes (MMA) ) bats toi.

Il est clair qu’il n’a jamais vu le vélociraptor de David Rickels.

Dans cet esprit, il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que White n’était pas un fan du costume de samouraï porté par Deontay Wilder avant son match revanche Tyson Fury le mois dernier à Las Vegas, ce qui peut ou non avoir nui à ses performances.

“Si vous pensez à la boxe et aux combats lorsque les combattants se préparent, ils sont dans le dos, ils se détendent”, a déclaré White à TMZ Sports. «Certains gars dorment. Certains gars traînent et se détendent. Ensuite, vous vous levez, vous chronométrez, faites votre échauffement. Ensuite, vous mettez quelque chose pour rester au chaud. Vous ne mettez pas tout cet équipement et tout ça. C’est pourquoi je ne fais aucune de ces conneries à l’UFC. Je n’aime pas ça. Je n’aime rien de tout cela. “

Sauf quand cela a lieu à la pesée de l’UFC.

Wilder a été terminé par Fury au septième tour de leur inclinaison titanesque (faits saillants ici) et malgré une légion de combattants espérant obtenir un morceau du gâteau du championnat, leur trilogie est actuellement prévue pour juillet en juillet dans «Sin City».

White a certainement dû supporter sa juste part de garde-robes de nuit farfelues. Non seulement Brian Ebersole a-t-il rasé “TapouT” dans ses poils de poitrine (photo), Dennis Hallman portait un hamac banane à la cage à l’UFC 133 (voir ici).