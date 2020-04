Dana White ne promet aucune perte d’emploi à l’UFC et s’occupera des combattants de l’UFC 249

Dana White dit qu’il ne veut pas que quiconque impliqué dans l’UFC s’inquiète des conséquences financières des événements récemment reportés de l’organisation.

White, dont l’équipe s’est battue jour et nuit pour organiser un événement pour l’UFC 249, ainsi que pour planifier les événements ultérieurs, a été contraint de mettre fin aux efforts de l’entreprise suite aux demandes de cadres supérieurs d’ESPN et de Disney.

En conséquence, l’UFC 249 et tous les événements ultérieurs ont été suspendus indéfiniment pendant la pandémie mondiale de COVID-19 et, s’adressant à ESPN, White a déclaré qu’il s’occuperait de tous les combattants qui devaient intervenir le 18 avril. Il a également souligné que les emplois de tous les membres de son équipe à l’UFC étaient sûrs.

“Une autre chose que je veux vraiment souligner est: Tous mes combattants qui sont sous contrat avec moi, je veux qu’ils se sentent en sécurité”, a déclaré White. «Prenez du temps avec vos familles et profitez de ce temps. Ne vous inquiétez pas de la partie financière de cela. Vous allez obtenir les combats sur votre contrat et je vais arranger les choses avec les gens qui étaient prêts à se battre et à se battre le week-end prochain le 18 avril.

“Je vais m’occuper du plus de personnes possible et faire tout ce qu’il faut pour que tous ces gars se sentent à l’aise”, a-t-il poursuivi. «Tous mes employés – personne n’est licencié à l’UFC. Tout le monde est bon. Nous serons le premier sport de retour. «Fight Island» est réel. C’est une vraie chose. L’infrastructure est en cours de construction et cela va vraiment se produire. Ce sera sur ESPN. “

White a dit qu’il espérait que, dans environ un mois, lorsque «Fight Island» devrait être prêt, il pourrait commencer à envoyer des combattants à l’entraînement, en vue de procéder aux événements dès qu’il aura reçu le feu vert.

