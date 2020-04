Dana White ne révélera pas l’emplacement secret de l’UFC 249 parce que «des gens effrayants» «attaqueront et passeront des appels»

Ultimate Fighting Championship (UFC) n’est pas en mesure d’accueillir des événements d’arts martiaux mixtes (MMA) dans la plupart des régions du monde, y compris aux États-Unis, en raison des restrictions mises en place pour aider à lutter contre la propagation du coronavirus.

En fait, l’Association of Ringside Physicians a publié lundi une déclaration recommandant le report de tous les événements de sports de combat jusqu’à nouvel ordre. Cela n’a pas empêché le président de l’UFC, Dana White, d’avancer avec l’UFC 249 le 18 avril 2020.

Sans surprise, White a rencontré la résistance des médias, ainsi que d’éminents médecins expérimentés dans les combats en cage. Donc, pour atténuer la menace de harcèlement, le lieu où se trouve l’UFC 249 se fait sur la base du besoin de savoir.

“Il y a beaucoup de gens effrayants là-bas, et quand ils découvriront l’emplacement, ils commenceront à attaquer l’emplacement et à passer des appels téléphoniques”, a déclaré White à ESPN. “Donc, cela garde la chair de poule à distance.”

Le manque d’informations a gardé la plupart des fans dans le noir, mais White soutient que nous n’avons besoin que de connaître la date de la carte de combat, une liste des combattants en compétition et comment la regarder. Le reste n’est pas pertinent car l’UFC 249 se déroulera à huis clos (similaire à celui-ci).

“[These fights] ont lieu sur ESPN +…. Peu importe [where the events are physically taking place] parce que personne ne peut y aller de toute façon », a déclaré White. «Personne ne peut se présenter, personne ne peut y aller. Il y a des membres des médias qui m’ont contacté qui veulent y aller, et je vais les amener. J’amènerai certains de ces membres des médias qui veulent y aller. Mais à part ça, ce n’est pas ouvert aux fans … donc c’est sur ESPN + – c’est tout, c’est tout ce que tout le monde a besoin de savoir.

“Nous allons emmener tous les combattants quelque part … et nous allons les amener à cet endroit”, a poursuivi White. “Ils ne sauront pas où ils vont.”

En supposant que l’UFC 249 se déclenche sans accroc, et plus important encore, personne sur la carte ne tombe malade, la promotion devrait rester au même endroit pour les prochains spectacles, donnant au reste du monde le temps de récupérer avant de revenir à son horaire normal. .

«L’UFC sera de nouveau opérationnelle – à l’échelle internationale et ici aux États-Unis – d’ici le 18 avril», a déclaré White. “Nous allons dos à dos, revenons à notre programme d’origine. Nous aurons reporté trois combats, nous inventerons tous ces combats et nous serons de retour dans les délais à partir du 18 avril. Les cartes sont en construction – nous y travaillons maintenant. »

Pour voir la carte de combat et l’alignement de l’UFC 249 finalisés, cliquez sur ici.