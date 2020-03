Dana White ne sait pas si McGregor attendra Nurmagomedov pour se venger

Ouais Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson oui ça finit par arriver et le Russe est victorieux dans ce qui serait sa troisième défense de départ, un match revanche contre Conor McGregor Ce serait son prochain combat.

Cependant, selon Dana White, les Irlandais ne voudront peut-être pas attendre si Nurmagomedov est inactif pendant longtemps.

“Khabib, s’il gagne”, a déclaré le président de l’UFC à TMZ Sports (via MMA Junkie) concernant le prochain adversaire de McGregor. «Mais je ne sais pas si Conor veut l’attendre. Nous verrons ce qui se passe. Mais Conor ne voudra peut-être pas attendre. »

Le premier double champion simultané de l’histoire de l’UFC a fait son retour retentissant dans l’octogone se terminant en quarante secondes avec Donald Cerrone sur le stellaire de UFC 246.

Avec le Ramadan, une pratique musulmane, qui s’est déroulée du 23 avril au 23 mai, Nurmagomedov n’a pas pu se battre à nouveau avant la fin des années, et c’est quelque chose qui ne correspond pas aux plans de McGregor, qu’il a révélé à plusieurs reprises. veulent rester actifs en 2020 et combattre au moins deux fois de plus.