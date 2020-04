Dana White ne s’attend pas à avoir une audience aux événements de l’UFC pendant longtemps

Dana White à l’UFC 240

Le président de l’UFC, Dana White, ne s’attend pas à avoir une audience lors des événements de l’organisation dans les prochains mois. Il a indiqué qu’il ne vendrait pas de billets. “pour longtemps”

Blanc a été catégorique: les événements de UFC ne sera pas affecté par la pandémie de coronavirus. Mais cela n’a pas empêché l’annulation des panneaux d’affichage. Mars y Avril. Dana a fait de son mieux pour faire du béton UFC 249 dans Palais Tachi de Lemoore, Californie, mais l’organisation a dû annuler l’événement.

Maintenant, ils cherchent à retourner ESPN + avec la nouvelle undercard UFC 249 à JacksonVille, Floride, mais sans public présent.

En conversation avec Yahoo Sports, Blanc a admis qu’il ne s’attend pas à ce que UFC obtenir de l’argent pour le public à l’avenir.

«Évidemment, le monde va être différent et j’ai beaucoup réfléchi à l’avenir. Je ne m’attends pas à avoir un public pour longtemps. Je l’ai déjà jeté par la fenêtre. Vous devez regarder toutes les différentes choses. Les gens pensent que je ne prends pas cela au sérieux parce que je veux revenir si vite et toutes ces autres choses. “dit Dana White.

«Ce n’est pas que je ne l’ai pas pris au sérieux. Je prends cela très au sérieux. Je n’ai pas l’intention d’avoir un public pour longtemps. Je pense déjà bien avant ce genre de chose. La seule chose dont je dois m’inquiéter est de m’assurer que tout le monde va bien et que je puisse organiser les événements. Je n’ai pas besoin de foule ».

Alors que le UFC n’auront pas de public lors de leurs événements, ils organiseront des Jacksonville en Floride afin de respecter son calendrier annuel.