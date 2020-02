Dana White ne s’inquiète pas des critiques concernant l’amitié avec Donald Trump

Dana White a reçu une attention considérable sur son amitié avec le président Donald Trump, mais il ne s’en inquiète pas. TMZ a rattrapé White et l’a interrogé sur son apparition à Colorado Springs où il a brièvement parlé au nom de Trump lors d’un rassemblement. White a dit que tout cela n’était pas prévu et est sorti de nulle part lorsque Trump l’a appelé.

“Ouais, ce n’était pas vraiment de la campagne”, a-t-il dit. «Il m’a appelé et m’a demandé si je voulais aller au Colorado. [chuckles] Il a dit: «Vous voulez aller au Colorado?». J’ai dit: «Ouais», alors nous sommes allés au Colorado pour la journée, puis à Las Vegas. Nous traînions juste et parlions de combats. Je n’étais même pas censé parler ce jour-là. Je croisais juste là-bas avec lui, oui. »

White a déclaré qu’être sur Air Force One était «fou» et a ajouté: «Je ne peux pas le dire assez. Ce mec est un si bon ami et un gars tellement fidèle et incroyable, mec. Il est juste – c’est un gars formidable, il est un de mes amis depuis longtemps. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait de perdre des téléspectateurs à ce sujet, White a répondu: «Je ne m’en fous pas. Si vous ne m’aimez pas parce que je suis ami avec ce type, c’est votre problème. Pas le mien.”

White a parlé du soutien de Trump à l’UFC à ses débuts et de son amitié à long terme avec le président dans le passé.