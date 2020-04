Dana White nommée dans un procès pour sex-tape, appelle l’affaire «taureau (explétif)»

Le président de l’UFC, Dana White, a été nommé dans un procès dans lequel il est identifié comme le présumé homme d’affaires éminent de Las Vegas victime d’une extorsion de 200 000 $.

Samedi, le Las Vegas Review-Journal a rapporté les détails de la poursuite, qui a été déposée vendredi soir devant le tribunal de district de Clark County (Nev.).

Selon le procès, Ernesto Joshua Ramos, 42 ans, qui a plaidé coupable devant un tribunal fédéral et a purgé une peine de 366 jours de prison pour le crime d’extorsion, accuse White d’avoir rompu un accord en avril 2016 pour lui payer 450 000 $ en échange de ne pas avoir divulgué White’s nom après la clôture de l’affaire pénale.

Ramos affirme également dans le procès qu’il n’a pas demandé d’argent à White et allègue que les avocats de White ont fourni de fausses informations pour que le FBI enquête sur lui pour extorsion.

“Je viens de découvrir qu’une action en justice contre les taureaux (explosive) a été déposée contre moi hier”, a déclaré White dans un communiqué obtenu par MMA Junkie. «Ce type est allé à la prison fédérale pour avoir tenté de m’extorquer il y a plus de cinq ans. Maintenant, il a engagé un avocat qui est également un criminel condamné, et il essaie encore de m’extorquer pour 10 millions de dollars. Il n’a pas reçu d’argent de moi la dernière fois et il ne recevra pas d’argent de moi cette fois. J’ai hâte que le tribunal rejette cela rapidement, afin que je puisse me débarrasser de ces scumbags pour toujours. »

L’avocat de Las Vegas, Ian Christopherson, qui a préparé la poursuite civile au nom de Ramos, a été reconnu coupable d’évasion fiscale en 2012 et, plus tard, suspendu de l’exercice du droit. La Cour suprême du Nevada a rétabli le permis de Christopherson en 2018.

L’affaire pénale contre Ramos a été signalée pour la première fois par le Las Vegas Review-Journal en 2015 et découlait de ce que les procureurs prétendaient être une réunion secrète d’octobre 2014 entre un homme d’affaires anonyme et un danseur de boîte de nuit adulte – la petite amie de Ramos. White était lors d’un événement de l’UFC au Brésil à l’époque, selon la poursuite civile (l’UFC 179 a eu lieu le 25 octobre 2014 à Rio de Janeiro).

Au début de l’affaire pénale, un magistrat fédéral a signé une ordonnance de protection interdisant la divulgation du nom de l’homme d’affaires.

Le procès civil indique que White aurait vu la strip-teaseuse dans un club pendant des mois et l’avait payée pour danser pour lui en privé. Il allègue également que la strip-teaseuse s’est enregistrée en train de coucher avec White dans une chambre d’hôtel au Brésil – sans le savoir de White.

Des agents du FBI ont arrêté Ramos en janvier 2015 à Las Vegas et l’ont accusé d’avoir tenté d’extorquer 200 000 $ à White après la rencontre à l’étranger avec le strip-teaseur. Des agents du FBI ont filmé l’échange d’argent entre lui et Ramos lors d’une réunion de fin de soirée au bureau de l’homme d’affaires, selon le gouvernement.

Le Las Vegas Review Journal, citant une plainte du FBI contre Ramos en 2015, a rapporté que la victime d’extorsion a été identifiée comme un homme d’affaires marié et résident de Las Vegas avec deux enfants mineurs et qui est «copropriétaire d’une entreprise bien connue» avec l’accès à un jet d’affaires.

Selon une plainte, l’homme d’affaires a versé à la strip-teaseuse environ 200 000 $, généralement à 10 000 $ par visite, pour danser et coucher avec lui dans une salle privée d’une boîte de nuit pour adultes, selon une plainte. L’identité de la strip-teaseuse est restée anonyme dans les documents judiciaires et elle n’a pas été inculpée.

La poursuite civile prétend également que White et ses avocats ont offert de l’argent à Ramos pendant l’affaire pénale pour le persuader de plaider coupable. Le procès indique que White et ses avocats n’ont pas obtenu l’argent après que Ramos a admis le crime.

“Les actions de White étaient frauduleuses, oppressives et conçues pour encourager Ramos à plaider coupable afin qu’il puisse négocier un règlement substantiel, ce qui empêcherait la divulgation de ses actions au procès au profit personnel de White et de ses entreprises et intérêts liés”, allègue le procès.

L’UFC est également un défendeur dans le procès.

