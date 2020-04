Dana White officialise: Khabib est hors UFC 249

Twitter est un endroit sauvage et sauvage, en quelque sorte le seul grand réseau de médias sociaux où vous êtes toujours autorisé à publier vos morceaux nus de manière non censurée. Il abrite également un certain nombre de trolls, de filous et de voleurs qui aiment faire des farces, ce qui est exactement ce qui s’est produit aujourd’hui.

C’est une arnaque courante: créez un compte presque identique à celui d’une personne de bonne réputation, puis signalez de fausses nouvelles. Dans ce cas, quelqu’un a créé un faux compte Ariel Helwani avec le nom @ArielHelvani (notez le v au lieu du w) et a affirmé que nul autre que le président russe Vladamir Poutine avait conclu un accord avec Dana White pour ouvrir les frontières et amener Khabib Nurmagomedov à UFC 249, où qu’il se trouve.

Bien sûr, je ne suis pas tombé amoureux de ça parce que je suis un génie … et parce que je suis tombé pour quelque chose de similaire il y a deux ans. Trompez-moi une fois, honte à … honte à vous. Trompez-moi deux fois … ne peut plus être dupe. Mais Dana White s’est fait berner en laissant tomber des informations chaudes sur le statut de l’UFC 249.

Absolument PAS vrai !!! La carte est en cours mais @TeamKhabib est sorti. J’annoncerai la carte entière demain.

– Dana White (@danawhite) 6 avril 2020

”Absolument PAS vrai !!! La carte est en cours mais @TeamKhabib est sorti », a écrit White. “Je vais annoncer la carte entière demain.”

Avec moins de deux semaines avant la fin de l’UFC 249 le 18 avril, il est grand temps que White annonce la carte reconstituée pour l’événement. Et peut-être l’emplacement? À vrai dire, je ne me soucie pas vraiment de moi. Mais ce n’est pas une rave en 1997 où vous appelez une infoline 24 heures avant l’événement pour obtenir une adresse. Les combattants doivent avoir leur itinéraire prêt dès que possible. Ils ne devraient pas avoir à se soucier qu’on leur dise de prendre l’avion immédiatement sans aucune garantie de pouvoir rentrer chez eux.

Plus tôt le line-up finalisé sera annoncé et que tout le monde saura où ils vont et comment, plus tôt je commencerai à croire que l’UFC est réellement sérieux pour minimiser le risque que chacun doit prendre pour organiser cet événement.

Cela étant dit, je commence à me sentir un peu engourdi par toutes les distanciations sociales du coronavirus qui ont échoué partout. Comment puis-je appeler White un fou immoral pour avoir forcé cet événement à avancer alors que des millions d’Américains sont toujours bloqués pour aller travailler, beaucoup dans des conditions qui ne sont certainement pas en sécurité ou même qui font semblant d’être en sécurité? Nous avons tous vu ces vidéos d’idiots à la plage ou gambadant dans le parc, gâchant sans aucun doute nos tentatives de contrôler la propagation du virus et forçant probablement une période de verrouillage plus longue pour ceux d’entre nous qui suivent réellement des procédures de distanciation sociale.

Je pense toujours que c’est stupide et irresponsable de la part de l’UFC de faire cela. C’est cette croyance en l’exceptionnalisme que l’UFC incarne en ce moment qui est la raison pour laquelle nous allons être coincés en quarantaine jusqu’en juin et beaucoup plus de gens vont mourir. Si les combattants voulaient faire quelque chose pour remonter le moral des gens du monde entier, ils devraient simplement rester fous à la maison et être un bon exemple pour les autres. Mais ils ne sont pas les seuls à chasser le papier, pas de loin. À ce stade, ils ne font qu’ajouter à la vaste statistique des personnes qui ne suivent pas le verrouillage pour une raison quelconque, justifiée ou non.