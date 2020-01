Dana White offre un poste de bagarreur à Best Buy pour arrêter une tentative de vol

Le président de l’UFC, Dana White, passe plus de temps que ce à quoi vous vous attendez sur les réseaux sociaux, et il fait plus que rôtir des adolescents boutonneux qui osent remettre en question la qualité de ses cartes de combat. Récemment, il est tombé sur des images Instagram de tournois russes de combat de slap et a immédiatement commencé à planifier d’apporter le sport plutôt unique à UFC Fight Pass. Et maintenant, il cherche apparemment des employés via des vidéos de combat.

L’employée hawaïenne de Best Buy, Summer Tapasa-Sataraka, est devenue une sensation virale improbable lorsque des images de caméra de sécurité d’elle jetant avec un voleur à l’étalage présumé ont frappé Internet. L’incident lui a fait perdre son emploi – bien qu’elle ait clairement indiqué dans un article d’Hawaii News Now qu’elle prévoyait de quitter de toute façon.

«Je pouvais entendre mon manager au fond de moi dire:« Laisse-le partir, Summer. Ça va, laissez-le partir. Laissez-le partir », se souvient Tapasa. «Ils préfèrent laisser partir un article que risquer notre vie, et je le comprends parfaitement. Je l’apprécie. “

La femme de Salt Lake City a déclaré qu’elle aurait été licenciée pour avoir enfreint la politique de l’entreprise, mais elle avait déjà mis en demeure de démissionner parce qu’elle voulait se concentrer sur son autre travail.

Quoi qu’il en soit, Dana White a jugé injuste la politique de non-tolérance de la société d’électronique face aux scumbags. Il a donc décidé de récompenser Tapasa-Sataraka avec un voyage tous frais payés à l’UFC 246 et une offre d’emploi.

C’est l’été. Elle a empêché ce punk de s’en tirer avec le vol de BestBuy à Hawaï. Elle a été virée pour ça. L’avioner ce week-end et lui donner des billets pour le combat McGregor vs Cowboy. JE VEUX qu’elle travaille pour moi! Préparez-vous pour le meilleur week-end de votre vie Été pic.twitter.com/8yF5FLrlnU

“C’est l’été”, a écrit White dans un tweet avec une vidéo de l’incident. «Elle a empêché ce punk de s’en tirer avec le vol de Best Buy à Hawaï. Elle a été virée pour ça. L’avioner ce week-end et lui donner des billets pour le combat McGregor vs Cowboy. JE VEUX qu’elle travaille pour moi! Préparez-vous pour le meilleur week-end de votre vie d’été. “

On ne sait pas exactement quelle position White prévoit d’offrir Summer, mais il semble que l’UFC pourrait utiliser toute l’aide possible pour contrôler ses combattants en dehors de la cage et autour des arènes les nuits de combat ces jours-ci. Le Hawaiian a clairement la volonté d’acier nécessaire pour intervenir et intercéder en cas de besoin, ce qui est plus que ce que nous pouvons dire pour le groupe de vieux valets gras que nous voyons travailler dans la plupart des salles.

Tapasa-Sataraka sera-t-il disposé à quitter le paradis qu’est Hawaï pour Paradise, Nevada? L’offre d’emploi devra être compétitive, car elle a déjà suscité l’intérêt de la Ligue de football féminin. À tout le moins, nous nous attendons à ce que Dana White partage une partie de ce «meilleur week-end de sa vie» sur les réseaux sociaux.