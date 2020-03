Dana White ouvert au match revanche Figueiredo vs Benavidez: «Nous allons recommencer»

Ce qui aurait dû être un week-end triomphant pour Deiveson Figueiredo s’est transformé en un week-end mémorable pour les mauvaises raisons, car son objectif de devenir champion UFC des poids mouches a été étouffé par son incapacité à battre la balance.

Figueiredo a réussi à battre Joseph Benavidez dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, et sur la base de cet effort, le président de l’UFC, Dana White, est prêt à organiser le match retour.

“Écoutez, ce fut un grand combat”, a déclaré White, s’adressant aux médias avant l’événement UFC 248 de samedi à Las Vegas. «Un grand combat. Absolument, le coup de tête avait aussi beaucoup à voir avec le KO, pour ne rien lui enlever, c’était un super combat, mais je pense que vous devez recommencer ce combat.

“Tout d’abord, il n’a pas pris de poids. Joe l’a toujours combattu, il y avait un coup de tête, donc beaucoup de controverse dans ce combat. Mais ce fut un grand combat. Les deux gars sont venus se battre, je suis sûr que vous savez ce que je ressens quand il ne fait pas de poids, mais nous recommencerons. Ils le méritent tous les deux. »

Un concurrent de longue date à 135 et 125 livres, Benavidez était en compétition pour un titre UFC pour la troisième fois après avoir vacillé lors de deux précédents combats de championnat contre Demetrious Johnson. Ce devait être le premier combat pour le titre mondial de Figueiredo, mais le Brésilien de 32 ans est arrivé à 127,5 livres lors des pesées de vendredi – 2,5 livres au-dessus de la limite du championnat – et il a été décidé que seul Benavidez serait admissible à réclamer le titre. avec une victoire samedi.

Figueiredo est sorti en tête avec un TKO de deuxième tour de Benavidez, ce qui a laissé le titre vacant. Il était auparavant détenu par Henry Cejudo, qui a abandonné la ceinture et devrait actuellement défendre son titre de poids coq contre Jose Aldo à l’UFC 250 en mai.

White a déclaré que le plan est de parler avec le marieur Mick Maynard cette semaine et que leur discussion inclura ce qu’il faut faire avec Figueiredo, Benavidez et le titre des poids mouches. Il a ajouté que si les deux étaient à rattraper, le championnat serait à nouveau en jeu.

Lorsqu’on lui a demandé si l’attention du chaos de pesée était bénéfique de quelque manière que ce soit pour susciter de l’intérêt pour une carte qui aurait autrement pu passer sous le radar, White a abattu cette notion.

“Je ne pense jamais à aucune de ces choses”, a déclaré White. «Ces gars sont loin de leur famille depuis longtemps. Ils ont réduit le poids. C’est la veille du combat et il y a beaucoup d’anxiété et de colère et beaucoup de trucs qui traversent l’esprit de ces gars-là avant la bataille et les étoiles.

«Mon travail consiste à m’assurer qu’ils ne se touchent pas et que rien ne se passe avant le combat. Parce que la dernière chose dont nous avons besoin, c’est que ces gars s’y mêlent ou que quelqu’un touche quelqu’un, la commission y participe – comme vous venez de voir ce qui s’est passé avec [Tyson] Fureur et [Deontay] Plus sauvage – c’est mon travail et c’est ce que je suis là pour faire. “