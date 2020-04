Dana White parle après le départ de Khabib Nurmagomedov de l’UFC 249

Dana White

Dana White Il insiste pour que la sous-carte UFC 249 soit exécutée comme prévu.

Après avoir promis que Khabib Nurmagomedov contre. Tony Ferguson a été fait en UFC 249, C’était une dose de réalité pour le président de l’UFC.

Échoué La russie en raison de la pandémie de coronavirus, Khabib est en quarantaine préventive et le combat du 18 avril c’est hors de vos possibilités. Blanc Il a réagi en apprenant que le champion s’était retiré de la carte.

“Tout le monde sait qu’il ne se battra pas.”dit Blanc à Kevin Iole par SMS.

Eh bien, tout a été rapide. “Le combat aura lieu” est rapidement devenu “Tout le monde savait qu’il ne se battait pas.”

Avec Ferguson sans rival, Justin Gaethje émergé comme un rival possible pour “Le Cucuy” à seulement deux semaines de l’événement, mais le lieu n’a pas encore été révélé et aucun détail de la carte. Si vous voulez en savoir plus, vous ne l’aurez pas car Blanc a l’intention de garder tout secret.

“Je ne donnerai aucun détail à la presse sur le combat”, indiqué Dana.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir ce qui se passera à la date indiquée.