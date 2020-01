Dana White: Paulo Costa «doit pomper les pauses et ralentir»

La première défense du titre d’Israël Adesanya a été officialisée samedi soir, et Paulo Costa a immédiatement exprimé son mécontentement à l’idée que “The Last Stylebender” fera la une de l’UFC 248 contre Yoel Romero le 3 mars.

Pourtant, le président de l’UFC, Dana White, garantit que c’était la bonne décision.

S’exprimant avec les médias lors de la conférence de presse d’après-combat à l’extérieur de la T-Mobile Arena, White a déclaré que Costa devrait être prêt à revenir en mai ou juin, et le poids moyen brésilien invaincu devrait se concentrer sur sa récupération après une deuxième chirurgie du biceps au lieu de pousser pour un combat avec Adesanya.

“Costa est dans cette grande ruée”, a déclaré White. “Nous regardons son Instagram l’autre jour, et le gars s’entraîne comme s’il s’entraînait pour un combat en ce moment. Vous ne devriez pas faire ça quand vous venez de terminer la chirurgie, et ils disent maintenant que vous serez prêt pour juin.

“Il ne devrait pas s’entraîner comme ça. Tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Vous vous blessez à nouveau. Il a besoin de pomper les pauses et de ralentir, de s’assurer qu’il est à 100% et qu’il ne se blessera plus, et nous pourrons alors faire ce combat après Romero. “

Avec Costa incapable de se battre en mars, l’UFC a obligé Adesanya à faire face à Romero, malgré le fait que le concurrent éternel n’a remporté qu’un de ses quatre derniers matchs dans l’octogone.

White a déclaré que la promotion “ferait le combat de Costa après”, mais “Borrachinha” pense qu’il y a une chance que Romero gâche ces plans à l’UFC 248. Une heure avant l’annonce du combat plus tôt cette semaine, Costa a parlé avec MMA Fighting et a dit qu’il pensait que le Le champion de 185 livres «pourrait perdre» contre Romero.

“Il pourrait gagner, mais il pourrait perdre”, a déclaré Costa. «Et s’il perd, il redevient nul. Il n’est plus invaincu, il n’est plus le champion et il rate l’occasion de gagner des millions dans une lutte contre moi. Facile.”

Le Brésilien avait un calendrier différent pour un retour potentiel à la cage à huit côtés, affirmant qu’il serait autorisé par les médecins à se battre fin avril ou début mai. Lorsque Adesanya-Romero a été officialisé pour mars, son équipe a déclaré au MMA Fighting qu’ils visaient juin ou juillet pour un combat de championnat.

Costa, qui a battu Romero lors d’une décision serrée lors de sa précédente sortie en octogone, pense toujours qu’Adesanya prend un gros risque en choisissant de défendre sa ceinture contre un adversaire dangereux au lieu de l’attendre.

“Pauvre gars”, a déclaré Costa. «Adesanya ne comprend rien aux affaires, aux ventes à la carte, à l’argent. Il ne comprend rien. Il n’a aucune idée qu’un combat avec moi serait plus grand que n’importe quel autre, en particulier contre Romero. »