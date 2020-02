Dana White pensait que Dominick Reyes avait battu Jon Jones

HOUSTON – Le président de l’UFC, Dana White, pensait qu’il y aurait un nouveau champion des poids lourds légers quand il serait entré dans l’octogone après l’événement principal de l’UFC 247.

Au lendemain de la victoire unanime de Jon Jones sur Dominick Reyes, samedi, le débat a fait rage pour savoir qui avait gagné le combat. Reyes (12-1 MMA, 6-1 UFC) a fait paraître Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) plus humain que jamais, et une grande contingence du monde des sports de combat pensait que la ceinture changerait de mains.

White a admis qu’il faisait partie de ce groupe. Après l’UFC 247, le patron de l’UFC a déclaré avoir donné à Reyes les trois premiers tours et les deux derniers à Jones, mais les juges ont vu les choses différemment, donnant au champion le signe de la tête pour une défense réussie du titre.

“Le score était partout sur la carte”, a déclaré White. «… En entrant dans le dernier tour, j’ai eu Dominick Reyes 3-1 avant le dernier tour. Mes enfants me terrorisent parce que la solution est: «Comment cela a-t-il pu arriver, papa?, Reyes a gagné ce combat», et la liste des personnes qui me contactent est longue. Donc ce n’est pas comme s’il y avait ce glissement de terrain de gens disant que c’était un vol ou quoi que ce soit. Les gens l’ont partout.

«Mais la réalité est, qui donne un sh * t? Nous ne sommes pas des juges. Aucun de nous n’est juge, les juges ont appelé la lutte, et c’est tout. “

Reyes, pour sa part, était certain qu’il méritait de gagner.

“Je sais que j’ai gagné ce combat”, a déclaré Reyes. «J’étais là-dedans. Je n’ai pas besoin de regarder la rediffusion. “

L’UFC 247, qui a eu lieu au Toyota Center et a été diffusé à la carte, a marqué le deuxième combat compétitif et quelque peu controversé consécutif pour Jones. Il a devancé Thiago Santos par décision partagée à l’UFC 239 en juillet, et après cela, il y avait une croyance que la ceinture aurait dû changer de mains.

White a félicité Jones d’avoir trouvé un moyen de lever la main de manière cohérente, et a déclaré qu’il n’excluait pas complètement la possibilité de réserver un match revanche à l’avenir.

Le patron de l’UFC a souligné que Jones et Reyes étaient physiquement cognés après le concours, et il ne les appellera pas pour un prochain combat de sitôt.

