Dana White pense que la victoire sur Cerrone est «cruciale» pour l’avenir de McGregor à l’UFC

L'ancien champion de l'UFC Conor McGregor a de grands espoirs pour son retour à l'action en 2020 alors que l'Irlandais vise à remporter trois combats l'année prochaine, se terminant par un match revanche avec le roi des légères invaincu Khabib Nurmagomedov.

McGregor, qui n'a combattu qu'une seule fois à l'intérieur de l'Octogone depuis l'élimination de Eddie Alvarez en 2016, a toujours atteint les étoiles dans sa carrière de combattant. De son premier succès à l'UFC à son super combat avec le boxeur Floyd Mayweather Jr., "Notorious" a une longue expérience de l'encaissement de ses objectifs.

Cela dit, si McGregor souhaite se battre trois fois en 2020 et terminer sa campagne de retour avec un combat pour le titre face à "Eagle", il doit d'abord dépasser Donald Cerrone le mois prochain à l'UFC 246. Selon le président de l'UFC Dana White, la performance de McGregor contre "Cowboy" »Dictera tout le reste à l'avenir.

"Il s'est entraîné dur, il se prépare pour ce moment", a déclaré White lors de l'émission Stephen A. Smith. "Le problème est, Stephen A. vous l'avez vu, pas seulement dans les combats mais dans d'autres sports, quand un gars a 100 et quelque chose d'un million de dollars, il est jeune, il est célèbre et maintenant il est incroyablement riche, c'est difficile à garder le train sur les rails pour certains mecs. Cela a certainement été Conor McGregor.

«Je pense qu'il est à un point où il se rend compte qu'il a besoin de se ressaisir. Cette victoire sur «Cowboy» Cerrone s’il peut réussir est cruciale dans sa carrière actuelle et dans son avenir. Donc, il prend ça très au sérieux, il veut rester actif. C'est pourquoi ce combat est à 170 et j'espère que nous aurons trois bons combats de lui cette année. »

McGregor, qui a fait plus de manchettes pour ses actions à l'extérieur de la cage qu'à l'intérieur de celle-ci au cours des dernières années, tente de se réinsérer dans l'ordre hiérarchique de l'UFC et de prouver qu'il a encore ce qu'il faut pour être un MMA réussi. combattant au plus haut niveau. Perdre à Khabib l'année dernière n'était pas la chose la plus décevante que McGregor aurait pu endurer, mais cela a apparemment allumé un feu sous ses fesses pour se concentrer uniquement sur les combats en 2020.

Nous découvrirons d'une manière ou d'une autre si "Notorious" peut reprendre sa mainmise sur la compétition, sortir "Cowboy" le mois prochain à l'UFC 246, marquer un super-combat massif avec Jorge Masvidal, puis décrocher son match revanche attendu avec Nurmagomedov.