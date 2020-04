Dana White poursuivi pour avoir prétendument rompu un accord sur l’argent dans une affaire d’extorsion

Un homme au centre d’une affaire d’extorsion de 2015 contre le «copropriétaire d’une entreprise bien connue» a nommé le président de l’UFC Dana White comme personnage central et allègue qu’il a été lésé par le promoteur dans un nouveau procès.

La plainte, déposée vendredi dernier au nom d’Ernesto Joshua Ramos au tribunal de district du comté de Clark (Nev.), Allègue que les avocats de White et de l’UFC ont rompu un contrat d’indemnisation de Ramos pour avoir signé un accord de confidentialité qui protégeait le promoteur et l’UFC de tout potentiel pertes financières et embarras des mois avant que la société ne soit vendue pour plus de 4 milliards de dollars.

Ramos, via l’avocat Ian Christopherson, allègue que la NDA qu’il a signée était en échange de plaider coupable à une seule accusation d’extorsion criminelle, que les procureurs ont déposée après qu’il a été surpris en train d’accepter 200000 $ pour une vidéo de White ayant des relations sexuelles avec sa petite amie, une danseuse exotique au Club de rhinocéros à la menthe verte à Las Vegas.

“Les actions de White étaient frauduleuses, oppressives et conçues pour encourager Ramos à plaider coupable afin qu’il puisse négocier un règlement substantiel, ce qui empêcherait la divulgation de ses actions au procès au profit personnel de White et de ses entreprises et intérêts liés”, États de poursuite.

Ramos pensait que l’accord valait jusqu’à 1 million de dollars lors des négociations initiales, mais a allégué que White lui avait offert 450 000 dollars après la violation initiale de l’accord en avril 2016. Mais il affirme que lors d’une médiation mise en place trois mois seulement avant la vente de l’UFC , White a renié et n’a rien offert. Le résident de Las Vegas réclame maintenant des dommages-intérêts de plus de 65 000 $ pour plusieurs bris de contrat et réclamations de bonne foi en plus de dommages-intérêts punitifs.

«Je viens de découvrir qu’un procès de conneries a été déposé contre moi hier. Ce type est allé à la prison fédérale pour avoir tenté de m’extorquer il y a plus de cinq ans. Maintenant, il a engagé un avocat qui est également un criminel condamné, et il essaie encore de m’extorquer pour 10 millions de dollars. Il n’a pas reçu d’argent de moi la dernière fois et il ne recevra pas d’argent de moi cette fois. J’ai hâte que le tribunal rejette cela rapidement afin que je puisse me débarrasser de ces scumbags pour toujours », a déclaré White dans un communiqué au Las Vegas Review-Journal.

Les procureurs ont inculpé Ramos en octobre 2015 pour un seul chef d’accusation d’utilisation d’un moyen de communication interétatique pour promouvoir l’extorsion, qui résultait d’échanges de textes entre Ramos et White pendant une période de trois mois se terminant en janvier 2015. Dans le cadre de l’accord sur le plaidoyer, la vidéo avec White et la danseuse a été détruite.

Ramos, selon une plainte fédérale détaillée par LVRJ, a confronté White à l’idée d’avoir des relations sexuelles avec sa petite amie et a ensuite envoyé une vidéo de deux secondes d’eux en flagrant délit. Il a menacé de le dire à la femme du promoteur et de publier des photos embarrassantes sur Instagram.

La victime, nommée White dans le procès, a engagé le FBI, qui a enregistré Ramos disant à l’homme d’affaires que sa petite amie “est un monstre”, a rapporté le LVRJ. Le FBI a ensuite mis en place une piqûre et arrêté Ramos après avoir accepté 200 000 $ de White.

Le juge chargé de l’affaire a accepté une ordonnance de protection – qualifiée par le LVRJ de «très inhabituelle» – qui protégeait l’identité de la victime présumée. La victime a été décrite dans les documents judiciaires comme «un résident de Las Vegas avec deux enfants mineurs» et «copropriétaire d’une entreprise bien connue». Le procès de Ramos allègue que c’est le bureau du procureur américain qui a cherché à obscurcir l’identité de White.

Ramos a tenté d’annuler son plaidoyer de culpabilité deux mois après avoir allégué que White avait refusé de le payer, mais le juge a rejeté sa requête. Il a purgé 366 jours de prison.

La plainte de Ramos allègue que White a contacté les forces de l’ordre fédérales pour le faire taire en alléguant qu’il tentait d’extorquer le président de l’UFC.

Les avocats de White et de l’UFC ont également déclaré au gouvernement fédéral qu’il était un criminel condamné en probation, un proxénète et un membre du gang de motards de Hells Angeles. Ramos a déclaré qu’ils faisaient en fait référence à une autre personne, Joshua Ramos.

Christopherson, qui, selon le LVRJ, a été reconnu coupable d’évasion fiscale en 2012, allègue que le crime d’extorsion enquêté par le FBI a ignoré “une violation potentielle autodéclarée” de la loi Mann, qui vise à prévenir le trafic sexuel.

“White et ses avocats ont réussi à ce que White soit qualifié de victime et que le FBI mette en place un paiement piquant / orchestré à Ramos pour la bande”, indique la plainte.

L’affaire criminelle a débuté après que l’homme d’affaires nommé par l’accusation ait payé 200 000 $ à une danseuse exotique du Spearmint Rhino pour danser et coucher avec lui dans une pièce privée. L’homme d’affaires a ensuite emmené la danseuse au Brésil et elle a filmé une rencontre sexuelle.

La plainte de Ramos appelle le travail de sa petite amie pour le “divertissement” de White et note que le promoteur lui a payé 5000 $ avant le voyage et 10000 $ après son retour aux États-Unis, bien que seulement 8000 $ soient entrés dans sa poche.

White et l’UFC n’ont pas répondu à l’affaire devant les tribunaux.