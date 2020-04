Dana White poursuivie en justice pour avoir prétendument rompu l’accord avec un extorsionnaire

Comme si Dana White avait une pièce supplémentaire dans son assiette pour le mois d’avril, le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) doit maintenant faire face à un procès découlant d’un cas d’extorsion en 2015, selon un récent rapport de Las Vegas Review – Journal.

White, 50 ans, a été nommé “copropriétaire d’une entreprise bien connue” qui a été extorqué en 2015 après qu’une vidéo de téléphone portable aurait fait surface montrant le président de l’UFC ayant des relations sexuelles avec la petite amie d’Ernesto Joshua Ramos, un Las Vegas agent immobilier et entraîneur personnel. Ramos a finalement tenté de faire chanter White et a été surpris par le FBI acceptant 200 000 $ pour garder la bande vidéo sous surveillance.

Le FBI a fini par conclure un plaidoyer avec Ramos, qui a été condamné à 366 jours de prison. Au cours de la procédure judiciaire, le juge a rendu une ordonnance de protection qui a gardé l’identité de White secrète, une décision que le LVRJ a qualifiée de «très inhabituelle» dans un rapport de 2015. Au lieu de cela, la victime présumée a été mentionnée comme «un résident de Las Vegas avec deux enfants mineurs» et «copropriétaire d’une entreprise bien connue».

Ramos a accusé les avocats de White et de l’UFC vendredi d’avoir prétendument annulé un accord de non-divulgation en avril 2016 qui aurait payé à l’homme 450000 $ pour garder secrète l’identité de White après la clôture de l’affaire pénale. Les deux hommes se sont à nouveau rencontrés trois mois plus tard – juste avant que l’UFC ne soit vendu pour plus de 4 milliards de dollars – et Ramos affirme que White a renié et n’a rien offert. Ramos recherche maintenant 65 000 $ pour plusieurs violations de contrat et réclamations de bonne foi, ainsi que des dommages-intérêts punitifs

“Les actions de White étaient frauduleuses, oppressives et conçues pour encourager Ramos à plaider coupable afin qu’il puisse négocier un règlement substantiel, ce qui empêcherait la divulgation de ses actions au procès au profit personnel de White et de ses entreprises et intérêts liés”, a déclaré le procès.

Le LVRJ a pu retrouver White pour commenter.

«Je viens de découvrir qu’un procès de conneries a été déposé contre moi hier. Ce type est allé à la prison fédérale pour avoir tenté de m’extorquer il y a plus de cinq ans. Maintenant, il a engagé un avocat qui est également un criminel condamné, et il essaie encore de m’extorquer pour 10 millions de dollars. Il n’a pas reçu d’argent de moi la dernière fois et il ne recevra pas d’argent de moi cette fois. J’ai hâte que le tribunal rejette cela rapidement afin que je puisse me débarrasser de ces scumbags pour toujours », a déclaré White.

Ce n’est certainement pas la nouvelle que White voulait entendre car il consacre tout son temps à sauver l’UFC 249 plus tard ce mois-ci, mais le procès reste une priorité élevée à l’heure actuelle.

Restez avec Mania pour des nouvelles supplémentaires sur l’affaire.