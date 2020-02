Dana White prêt à réserver Israël Adesanya contre Jon Jones dans les bonnes circonstances

Israel Adesanya a encore du travail à faire au poids moyen, mais il pourrait éventuellement gagner son chemin vers une confrontation avec Jon Jones à l’avenir.

C’est selon le président de l’UFC Dana White, qui a dit qu’il serait terriblement difficile d’ignorer ce choc des champions, compte tenu de la gravité de la réaction d’Adesanya et de Jones qui souhaitaient s’affronter un jour.

Tout d’abord, le combattant néo-zélandais du Nigéria doit surmonter le double challenger pour le titre Yoel Romero lors de l’événement principal de l’UFC 248 le 7 mars à Las Vegas.

“Adesanya va se battre en ce moment, cela n’a aucun sens”, a déclaré White à Jim Rome, interrogé sur le calendrier à venir du champion des poids moyens. «Il a appelé Yoel Romero, qu’il n’a pas à combattre. Tout d’abord, personne ne demande Yoel Romero. L’exact opposé. Chaque gars qui l’a combattu vous le dira – chaque fois qu’ils frappent Yoel Romero, cela leur fait mal. C’est vrai. C’est un fait. Des champions du monde aux trois meilleurs gars du monde vous en diront plus sur Romero.

“Adesanya l’appelle et dit:” J’ai l’impression que c’est l’un des mecs les plus méchants du monde et mon héritage ne sera pas complet sans combattre ce gars d’abord. “Il pourrait totalement attendre quelques mois de plus et combattre Paulo Costa comme il est supposé à. Il prend ce combat. “

Costa était censé obtenir le prochain tir de l’or après avoir devancé Romero dans une décision proche du rasoir, mais a ensuite dû subir une opération au biceps qui le maintiendra sur la touche jusqu’à plus tard cette année.

Plutôt que de s’asseoir et d’attendre, Adesanya a préféré combattre Romero.

Sur le papier, Romero est sur une séquence de deux défaites consécutives et il a échoué dans ses deux offres précédentes pour devenir champion. Son récent record ne raconte cependant pas toute l’histoire, car Romero aurait facilement pu gagner des victoires contre Costa et l’ancien champion Robert Whittaker dans les deux combats qu’il a perdus d’affilée.

Romero détient également des victoires à élimination directe sur une flopée d’anciens champions de l’UFC, dont Chris Weidman, Luke Rockhold et Lyoto Machida. Tout cela s’ajoute à Romero obtenant le titre, même s’il ne l’a peut-être pas gagné sur la base des victoires et des pertes.

Si Adesanya réussit dans ce combat, puis trouve un moyen d’envoyer Costa, qui est invaincu dans sa carrière avec un dossier parfait de 13-0, alors White sera obligé de réfléchir à son idée de passer à 205 livres pour défier Jones.

«S’il réussit [Romero] passe ensuite par Paulo Costa, puis il a Jon Jones là-bas aussi, ce qui est un combat amusant très intéressant qui ne devrait probablement pas se produire mais je le laisserai probablement [happen] s’ils le veulent », a déclaré White.

En plus des deux obstacles de taille qui se dressent sur le chemin d’Adesanya au poids moyen, Jones a son propre test le week-end dernier quand il affrontera Dominick Reyes lors de l’événement principal à l’UFC 247 de Houston.

Il faudra peut-être un certain temps avant que Adesanya et Jones ne se visent, mais au moins Blanc est à bord si le moment est venu de réserver le combat.