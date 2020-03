Dana White prévoit de relouer Tyron Woodley contre Leon Edwards et tous les autres combats récemment reportés

Trois cartes UFC ont récemment été annulées en raison de la pandémie de coronavirus, mais il semble qu’aucun des combattants ne recherchera de nouveaux adversaires une fois que la promotion recommencera à planifier des événements.

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé lundi qu’il prévoyait de réserver tous les mêmes combats de ces événements reportés – il n’est tout simplement pas certain quand cela se produira.

Il a été spécifiquement interrogé sur l’épreuve de force des poids welters entre Leon Edwards et Tyron Woodley, qui a été abandonnée après que l’UFC de Londres ait été le premier événement sacrifié en raison des gouvernements du monde entier qui ont donné des ordres pour empêcher la propagation du COVID-19.

Dans la foulée, Edwards a immédiatement demandé que le combat soit modifié, mais Woodley semblait plus intéressé par une confrontation potentielle avec son rival de longue date Colby Covington.

Maintenant, selon White, Edwards et Woodley devraient toujours se rencontrer ainsi que tous les autres affrontements qui étaient précédemment prévus, notamment Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik ainsi que Alistair Overeem contre Walt Harris.

“Oui”, a répondu White lorsqu’on lui a posé des questions spécifiques sur Edwards vs. Woodley lors d’une session Instagram en direct avec Yahoo! Sports Kevin Kole. «Tous ces combats sont reprogrammés.

«Une fois que nous aurons ce Khabib [Nurmagomedov] battez-vous, nous roulons. Nous sommes de retour dans les affaires et nous roulons. Et comme je l’ai dit plus tôt, tous ceux qui vont se battre vont se battre parce qu’ils le veulent, pas parce qu’ils le doivent. “

White a déclaré qu’il avait déjà des plans en cours pour aller de l’avant avec l’UFC 249, qui met en vedette le combat très attendu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson le 18 avril.

Du bruit des choses, White a l’intention de finaliser cette carte avec un nouvel emplacement et un nouveau lieu, puis de porter son attention sur le reste du calendrier de l’UFC prévu pour avril et au-delà.

Tout d’abord, l’UFC doit se rendre au 18 avril, mais White semble catégorique: tous les combats précédemment programmés seront reclassés après que la promotion aura traversé la pandémie de coronavirus.