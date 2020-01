Dana White prévoit de rencontrer Justin Gaethje: «Lui et moi devons être sur la même longueur d’onde»

Image: @UFC sur Instagram

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé qu’il prévoyait de rencontrer le concurrent léger Justin Gaethje après l’UFC 246.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que l’avenir réserve à Gaethje depuis sa magnifique victoire de TKO sur Donald Cerrone en septembre 2019, qui a marqué sa troisième victoire consécutive à l’UFC.

De nombreux fans pensent qu’un tir au championnat des poids légers contre Khabib Nurmagomedov devrait être le prochain pour Gaethje, bien que d’autres aient l’impression qu’il pourrait affronter Conor McGregor. Alternativement, McGregor pourrait être celui qui combat Khabib dans un match revanche de leur combat UFC 229.

Au cours de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246, White a dit ce qui suit à ce sujet.

“Il y a eu tout ça,” Et les choses de Justin Gaethje “. La réalité est que moi et Justin Gaethje devons nous asseoir et parler face à face et avoir une réunion », a déclaré White (via MMA Junkie). “Donc, nous allons probablement le faire dans les prochaines semaines et nous asseoir avec lui. J’aime Gaethje. Gaethje est un grand garçon, et c’est un gars super talentueux, et lui et moi devons être sur la même longueur d’onde. “

Les pertes consécutives de Gaethje aux mains d’Eddie Alvarez et de Dustin Poirier ont fait croire à beaucoup qu’il n’était qu’un éclair dans la casserole, mais les victoires sur James Vick, Edson Barboza et Cerrone lui ont permis de reprendre le dessus.

Dana White aime clairement son style excitant comme la majorité des fans et des membres des médias, mais nous avons déjà vu des combattants s’asseoir comme ça auparavant et cela ne mène pas toujours à une résolution positive. D’une manière ou d’une autre, cependant, il serait surprenant que nous n’ayons pas vu Gaethje revenir dans le mix à un moment donné avant d’atteindre le troisième trimestre.

Qui voulez-vous voir Justin Gaethje combattre ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/01/2020.