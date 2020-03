Dana White prévoit de reprendre le calendrier complet des combats de l’UFC après l’UFC 249

Dana White voit l’activité de l’UFC revenir à la normale dans les prochaines semaines.

Malgré les inquiétudes concernant les coronavirus et les experts prédisant que l’épidémie pourrait très bien durer des mois aux États-Unis, le président de l’UFC prévoit de reprendre son calendrier de combat de promotion en commençant par l’UFC 249 le 18 avril.

Les responsables de l’UFC ont été forcés de reporter trois événements en raison de restrictions gouvernementales et d’interdictions de rassemblements publics – UFC London le 21 mars, UFC Columbus le 28 mars et UFC Portland le 11 avril.

“Les combats qui ont été reprogrammés, je dois les éliminer, je dois les serrer quelque part, et oui, nous reprendrons notre programme régulier”, a déclaré White mardi à Yahoo Sports. «Ils pourraient être sans foule, ils pourraient être ailleurs. Je ne sais pas comment cela va se dérouler au cours des prochains mois, mais ces combats auront lieu et je les aurai. »

Pour compenser les dates perdues, White dit que les combats reprogrammés seront ajoutés à d’autres cartes et même hébergés lors d’événements potentiels en milieu de semaine. Les détails complets n’ont pas encore été définis.

“Pour compenser ces événements que nous sommes censés avoir lieu, ils pourraient être un mercredi, ils pourraient être un vendredi”, a déclaré White.

En ce qui concerne le prochain événement de la société – UFC 249, qui est dans un peu plus de trois semaines -, la promotion n’a pas encore déterminé l’emplacement de la carte, car la société a été contrainte de déménager de l’emplacement d’origine de Brooklyn, New York.

White pense cependant qu’il se rapproche.

“Nous avons deux ou trois options aux États-Unis et trois ou quatre options à l’extérieur du pays”, a déclaré White. “Je ne vais donc pas vous le dire. Tout le monde a besoin de savoir, et personne n’a besoin de savoir pour le moment. Il reste encore quelques détails à régler, mais j’ai beaucoup d’options. “

Lorsqu’on lui a demandé si les combattants, les entraîneurs, les médias, le personnel de l’UFC et les autres membres du personnel impliqués dans ces futurs spectacles seront testés pour COVID-19, White a refusé de donner une réponse définitive.

“Moins les médias en savent, mieux”, a déclaré White. «Permettez-moi de vous dire ceci: une grande partie de cette hystérie a été provoquée par les médias. Moins les médias en savent, mieux c’est.

“Vous me connaissez depuis très longtemps. Lorsque mes combattants et mon peuple sont avec moi, ils reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles s’ils sont seuls ou s’ils sont à la maison ou s’ils travaillent pour quelqu’un d’autre. Tous ceux qui sont avec moi recevront les meilleurs soins médicaux possibles. Moins les médias et le public le savent,… vous n’avez pas besoin de savoir, ce n’est pas votre affaire. »

White n’est pas un partisan d’un verrouillage de longue durée, comme l’ont suggéré de nombreux experts et représentants du gouvernement en réponse à l’épidémie continue de coronavirus. Il pense qu’il doit y avoir une approche différente de la pandémie.

“Combien de temps allons-nous faire cela?” Dit White. «Combien de temps allons-nous rester dans nos maisons et nous cacher? Si le coronavirus va m’attraper, alors tant pis. C’est ce que c’est. Maladies cardiaques, accidents de voiture, cancer, la liste s’allonge encore et encore, toutes ces choses qui tuent des gens chaque année.

“Une chose est garantie – nous allons tous mourir de quelque chose. Vous ne pouvez pas être quelqu’un qui va se cacher dans votre maison pendant des mois. Tu vas te cacher dans ta maison pendant des mois? Pour quoi? En aucune façon. Pour être honnête avec vous, si cela continue pendant des mois, j’ai une grande maison dans laquelle être enfermé, mec. Ma maison a été construite pour la mise en quarantaine; nous allons exploser ici. Je passe un temps incroyable avec mes enfants et ma famille. Je fais des séances d’entraînement de deux ou trois jours ici. Nous faisons des choses que nous n’avons pas faites avec les enfants depuis qu’ils sont petits. Je peux le faire pour toujours si c’est ce que tout le monde veut faire.

«Mais qu’est-ce que ça allait faire? Depuis quand les Amériques courent-elles et se cachent-elles dans leurs foutues maisons au lieu de prendre cette chose de front et de trouver des solutions? Vous trouvez des solutions pour vivre votre vie, protéger les personnes qui ont besoin d’être protégées. Je ne pense pas que je suis un gars à haut risque pour cette chose, et si je me trompe, alors la couronne va me prendre. C’est ce que c’est. Vous ne pouvez rien y faire. Je ne vais pas refuser de vivre ma vie. Je ne vais pas me cacher. “

