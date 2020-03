Dana White promet «tout ce qu’il faut» Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson aura lieu le 18 avril

L’UFC va frapper le bouton de pause pour les prochaines semaines avec trois spectacles annulés en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais les plans avancent toujours pour une confrontation très attendue entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson le 18 avril.

Lundi, l’UFC a finalement été contraint de débrancher les cartes à venir le 21 mars, le 28 mars et le 11 avril. arriver avec plus de 10 personnes pendant au moins les 15 prochains jours. Les nouvelles directives ont été publiées alors que les États-Unis tentent de ralentir la progression de la maladie mortelle qui a coûté la vie à plus de 6 500 personnes dans le monde.

White prévoyait de déplacer la carte de samedi de Londres, en Angleterre, à la Firelake Arena de Shawnee, en Okla. Il a également choisi de reporter les deux prochains spectacles prévus les 28 mars et 11 avril.

Malgré ces annulations, White promet que les plans pour l’UFC 249 avancent toujours comme prévu pour le 18 avril, bien qu’il soit probable que la carte quitte Brooklyn, New York, pour un nouvel emplacement à déterminer.

“Nous reportons les trois prochains événements, mais Tony Ferguson contre Khabib [Nurmagomedov], Le 18 avril est toujours en cours et cela se produira toujours », a déclaré White lundi. “Nous allons suivre ces consignes pour ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce et nous espérons que tout sera éclairci d’ici avril.”

Nurmagomedov et Ferguson ont été affrontés quatre fois auparavant, mais le combat s’est effondré chaque fois qu’il a été programmé. Des blessures aux problèmes de perte de poids, la lutte entre Nurmagomedov et Ferguson a connu des retards constants.

White dit que peu importe quoi, il est déterminé que la cinquième fois sera le charme.

“Ce combat va se produire”, a-t-il dit. «Pas de foule. Tout ce qu’il faut. Probablement même pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire. »

White s’est également adressé au défi de l’UFC de continuer à promouvoir les cartes de combat pendant la pandémie mondiale qui a forcé presque toutes les grandes organisations sportives à annuler les événements à venir ou à suspendre une saison entière dans le but de ralentir la propagation de COVID-19.

“C’est ce que nous faisons”, a déclaré White. «Nous organisons des combats chaque week-end. Les combattants veulent se battre. Les fans veulent le voir. Je n’ai eu que des retours positifs des fans et des combattants. Ces gars-là veulent tous continuer. Nous le ferons donc. “

Alors que l’UFC a fait face à d’immenses critiques pour avoir même tenté de poursuivre les événements avant la décision de lundi d’annuler les trois prochaines cartes, White ne perd définitivement aucun sommeil.

“De toute évidence, nous avons eu quelques retours de la part des médias qui nous couvrent, mais tout le monde aura son opinion”, a déclaré White. “Nous allons continuer.

«Ces trois combats sont reportés, ils se produiront toujours et Khabib-Tony est à la date originale. Nous allons continuer à nous battre. “