Dana White qualifie Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk de l’un des plus grands combats de l’histoire du MMA

Le président de l’UFC, Dana White, a qualifié l’événement co-principal de l’UFC 248 entre Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk de l’un des plus grands combats de l’histoire du MMA.

Zhang et Jedrzejczyk se sont meurtris et battus dans l’Octogone pendant 25 minutes de carnage pur dans un combat qui a vu Zhang conserver la ceinture de paille de sa femme par décision partagée. Les fans, les médias et les autres combattants ont salué les performances des deux femmes sur les réseaux sociaux, et beaucoup ont déclaré que c’était l’un des plus grands combats de tous les temps, quel que soit le sexe.

S’adressant à Aaron Bronsteter de TSN, White a félicité Zhang et Jedrzejczyk pour leur bataille épique et a déclaré que le combat était l’un des meilleurs qu’il ait jamais vus dans l’histoire du MMA.

“C’est l’un des meilleurs combats que j’ai jamais vus, point final. Juste après la fin du combat, j’ai entendu dire qu’ils avaient lancé 800 coups de poing, 400 chacun, dans ce stade. Les deux femmes étaient incroyablement durables, continuaient à se manifester, elles voulaient toutes deux gagner cette ceinture si mal. Ce fut l’un des plus grands combats de tous les temps », a déclaré White.

«D’après ce que j’ai vu, ces gars-là s’accordaient coup sur coup. Chaque fois que quelqu’un frappait ou donnait un coup de pied, l’autre frappait ou donnait un coup de pied. Les deux ont lancé environ 400 coups de poing. Ce fut un combat incroyable. “

C’est un éloge de la part de White, qui a connu certains des plus grands combats de l’histoire du MMA au cours de ses années de supervision de l’UFC. Ironiquement, la même nuit que Zhang et Jedrzejczyk ont ​​lancé leur bataille épique, l’UFC est entré dans le combat pour le titre des poids lourds légers Jon Jones contre Alexander Gustafsson de l’UFC 165 dans le Hall of Fame. Un jour, nous pourrions très bien voir Zhang et Jedrzejczyk enchâssés là-bas après avoir lancé cette guerre incroyable, qui sera probablement le «combat de l’année» lorsque 2020 sera tout dit et fait.

