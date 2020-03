Dana White réagit à la victoire d’Israël Adesanya UFC 248 contre Yoel Romero

Dana White a réagi au combat pour le titre de l’événement principal de l’UFC 248 ce soir entre Israël Adesanya et Yoel Romero.

Dans la tête d’affiche très attendue, “The Last Stylebender” a défendu sa ceinture pour la première fois contre le “boogeyman” de la division, Yoel Romero. “The Soldier of God” était sur une séquence de deux défaites consécutives et a subi un sort similaire lors de son affrontement à Adesanya.

Adesanya a réussi à conserver son record invaincu dans le tournoi principal en montrant son adversaire sur les tableaux de bord des juges. Dana White, cheville ouvrière de l’UFC, a critiqué le challenger pour le titre, âgé de 42 ans, et a comparé la confrontation de l’événement principal à Zhang vs Jędrzejczyk.

Avec les deux affrontements à succès, Dana White a déclaré:

«La porte était de 2,75 millions ou 15077 en présence. Le combat de la nuit, pas de tête [was] co-événement principal, Zhang vs Jędrzejczyk.

“Eh bien, il y a deux choses. Ce fut un acte difficile à suivre après l’événement co-principal. Je crois qu’Israël Adesanya se bat au niveau de son adversaire. Le combat d’Anderson Silva était similaire à cela, et puis vous pensez au combat de Kelvin Gastelum, c’était une guerre. Gastelum le poursuit et essaie de lui enlever la tête. [Robert] Whittaker le poursuit en essayant de lui enlever la tête, ce combat était super. Et vous feriez mieux de croire que Paulo Costa va le poursuivre, et ce combat devrait être ridicule.

«Je m’attendais à Yoel Romero – vous avez entendu toute la semaine que je parlais plus de l’événement co-principal que de l’événement principal. Je savais que ce combat allait être ridicule. Vous avez ces deux sauvages incroyablement talentueux qui voulaient cette ceinture plus que tout.

Dana White a poursuivi dans une interview avec Brett Okamoto d’ESPN pour discuter de l’arrivée anti-climatique de l’événement principal de l’UFC 248:

«Yoel Romero, je m’attendais à ce qu’il sorte ce soir comme une chauve-souris hors de l’enfer. C’était sa dernière opportunité lors du tir au titre, et il ne l’a pas saisie. J’ai été choqué de voir comment il s’est battu ce soir.

Regardez la réaction complète de Dana White à l’événement principal de l’UFC 248 ci-dessous:

Vidéo: Dana White (@danawhite) sur la performance d’Adesanya, le dernier tir du titre de Romero (?), Les retombées de Zhang / Joanna et des trucs légers. https://t.co/uWIHstr3S2

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 8 mars 2020