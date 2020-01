Dana White réagit à l’événement principal de l’UFC 246 de ce soir

Le président de l’UFC, Dana White, s’est adressé aux médias peu de temps après la conclusion de l’événement UFC 246 de ce soir, où il a partagé ses réflexions sur Conor McGregor contre Donald Cerrone.

McGregor et Cerrone se sont affrontés dans la tête d’affiche de l’événement de ce soir, les deux hommes cherchant à rebondir.

‘Mystic Mac’ venait de subir une perte de soumission au quatrième tour contre Khabib Nurmagomedov lors de son dernier effort à l’UFC 229 en octobre 2018.

Pendant ce temps, Donald Cerrone venait de subir des pertes consécutives de TKO qu’il a subies respectivement contre les prétendants éternels légers Tony Ferguson et Justin Gaethje.

En fin de compte, c’est Conor McGregor qui a levé la main dans la garniture de tête de l’UFC 246 de ce soir.

L’Irlandais a pu dominer le combat dès la première cloche et a fini par laisser tomber un «Cowboy» battu avec un coup de tête. McGregor suivrait avec un terrain et une livre féroces, ce qui a forcé l’arbitre à intervenir et à arrêter le combat.

Résultat officiel de l’UFC 246: Conor McGregor bat. Donald Cerrone via KO à: 40 du Round 1

Dana White a donné son point de vue sur la lutte lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246.

“J’étais ébloui. Il avait l’air incroyable. »Dana White a dit de Conor McGregor. “Il n’entendra pas un autre coup d’œil de moi au sujet des combats à 170 ans.”

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18 janvier 2020

