Dana White refuse de révéler si les combattants de l’UFC 249 seront testés pour le coronavirus

Le président de l’UFC, Dana White, a refusé de commenter si les combattants de l’UFC 249 seront testés pour le coronavirus avant l’événement.

Il y a eu beaucoup de spéculations autour de l’avenir de l’UFC 249, avec des fans du monde entier se demandant s’ils vont enfin voir Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson s’affronter pour le championnat UFC des poids légers.

Alors que Dana White a confirmé que le plan est d’aller de l’avant avec la carte dans un lieu qui n’a pas encore été annoncé, les spéculations ont été nombreuses sur les tests potentiels en place pour COVID-19.

Lors d’une récente interview avec Kevin Iole de Yahoo Sports, White a parlé du problème.

“Nous nous assurerons de prendre soin de tout le monde comme nous le faisons toujours”, a-t-il déclaré (via MMA Fighting). «Je ne donne pas au public et aux médias toutes sortes d’informations sur ce que je fais, mais je n’agis pas comme un rebelle fou ici avec le coronavirus. J’ai fait tout ce qu’on m’a dit de faire. “

Après avoir été interrogé sur les détails, il a répondu sévèrement: «Vous n’avez pas besoin de savoir. Ce n’est pas ton affaire.”

Bien que la majorité des autres sports dans le monde aient fermé leurs portes pour le moment, cela ne semble pas être la stratégie en place pour l’Ultimate Fighting Championship. Dana White a toujours été un combattant dans l’âme et, à l’heure actuelle, il est à la hauteur de cette réputation, quelle que soit la façon dont les masses perçoivent sa stratégie.

Il y a énormément de chemin à parcourir avant même que nous arrivions à la date proposée pour l’UFC 249, et beaucoup de choses pourraient encore mal tourner à ce moment-là. La communauté MMA souhaite voir ce combat se produire plus que n’importe quel autre, mais à ce stade, cela pourrait ne pas être possible en avril. Le temps nous le dira.

