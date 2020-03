Dana White regrette d’avoir réservé Israël Adesanya contre Yoel Romero

LAS VEGAS – Dana White n’était pas du tout satisfaite de l’événement principal de l’UFC 248 et n’a pas hésité à le faire savoir.

Le président de l’UFC a été déçu de la manière dont la défense du titre d’Israël Adesanya contre Yoel Romero s’est déroulée samedi au T-Mobile Arena. Adesanya contre Romero s’est avéré être une décision sans incident en cinq tours favorisant le champion des poids moyens de l’UFC. White a regretté d’avoir mené le combat.

“Quand je suis assis ici aujourd’hui à parler de cela, les marieurs n’aimaient pas ce combat et ne voulaient pas faire ce combat”, a déclaré White aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-combat. «Ils ne voulaient pas faire Romero contre Adesanya, mais le fan maladroit en moi a dit:« Tu me baises? Allez, ce sera un combat amusant à faire. Et le fait que (Adesanya) veuille combattre un gars que personne d’autre ne veut combattre. “Maintenant, le recul est de 20/20, n’aurait probablement pas dû faire ce combat et aurait dû attendre (Paulo) Costa, mais eh bien, nous l’avons fait.”

Les Blancs ne peuvent pas attendre la deuxième défense du titre d’Adesanya contre le Brésilien Paulo Costa et ont déclaré que c’était le combat à faire pour le champion né au Nigéria. Costa, qui a une victoire sur Romero, est considéré comme le concurrent n ° 1 légitime mais n’a pas pu combattre Adesanya en raison d’une blessure.

“Costa contre Adesanya sera un combat ridicule”, a déclaré White. «Je le garantis, je le garantis absolument. Il a obtenu ce qu’il voulait, il l’a (Romero) sur son CV, il l’a battu et sur Costa. »

