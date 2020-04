Dana White rejoint Vince McMahon, Jerry Jones et d’autres dirigeants sportifs du groupe de travail économique du président Trump

Le président Donald Trump a récemment annoncé la création d’un grand groupe de conseillers qui l’aideront à ouvrir la voie à la réouverture du pays et à relancer l’économie américaine en difficulté en raison de la pandémie mortelle COVID-19.

Selon une récente conférence récente, Trump a révélé qu’il avait recruté le chef de la WWE Vince McMahon, le commissaire de la NBA Adam Silver, le commissaire de la NFL Roger Goodell, le propriétaire des Dallas Cowboys Jerry Jones et le président de l’UFC Dana White, dans le cadre d’un groupe restreint de dirigeants sportifs qui aidera Trump à trouver les moyens de redémarrer au mieux l’économie.

Ce n’est pas un secret que White a de bonnes relations avec White et McMahon, ainsi qu’avec Robert Kraft, propriétaire des New England Patriots de la NFL, qui fera également partie du groupe aux côtés de Marc Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks de la NBA.

Avant de faire exploser la décision de recruter tous les dirigeants des principales organisations sportives du monde pour le conseiller sur la façon de rouvrir le pays, Trump a expliqué l’importance du sport non seulement dans l’économie, mais dans la vie quotidienne des gens.

“Nous voulons récupérer nos sports de manière si importante”, a déclaré Trump via Masslife. «Nous devons reprendre nos sports. Je suis fatigué de regarder des matchs de baseball qui ont 14 ans », a-t-il déclaré. “Mais je n’ai pas vraiment eu trop de temps à regarder. Je dirais peut-être que je regarde un batteur et que je retourne au travail. »

Pour compléter le groupe, le commissaire de la LNH Gary Bettman, le commissaire de la MLB Rob Manfred, ainsi que des cadres de la PGA et de Nascar. Bien sûr, il ne s’agit que d’une petite section d’un groupe beaucoup plus vaste et diversifié, qui sera également composé de leaders mondiaux et d’experts en économie, santé et technologie, entre autres.

Le président Trump vise une date du 1er mai pour rouvrir le pays, qui est fermé depuis plus d’un mois maintenant en raison d’un coronavirus. La NBA a été la première organisation sportive à fermer une fois que le virus a commencé à se propager, et d’autres ont emboîté le pas peu de temps après.

L’UFC n’a pas été en mesure d’organiser un événement depuis le 14 mars à Brazilia, au Brésil, et a depuis reporté six événements, dont l’UFC 249, qui devait se terminer le 18 avril 2020. Cela étant dit, Dana White se bat pour un retour à l’action le 9 mai, et il prévoit d’apporter une carte empilée avec lui (détails ici).

Maintenant pour la partie amusante: Nommez ce groupe!