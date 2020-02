Dana White répond à des questions difficiles sur le jugement après l’UFC 247

Image: The42.ie

Le président de l’UFC, Dana White, a été invité à discuter du sujet brûlant du jugement du MMA après l’événement UFC 247 de ce soir à Houston, au Texas.

L’UFC 247 a été titré par un combat pour le titre des poids lourds légers avec le champion de la division de reining Jon Jones affrontant le concurrent invaincu Dominick Reyes.

Le combat s’est avéré extrêmement compétitif, de nombreux fans et analystes estimant que Reyes en avait fait assez après vingt-cinq minutes d’action pour obtenir une victoire par décision des juges présents.

En fin de compte, les juges n’ont pas vu la tête d’affiche de l’UFC 247 en faveur de «The Devastator», car les trois juges ont marqué le combat pour Jon Jones.

Bien que la victoire de la décision ait été jugée controversée par certains, elle était loin d’être un vol pur et simple. Cela dit, l’événement UFC 247 de ce soir à Houston laissait beaucoup à désirer en ce qui concerne le jugement des arts martiaux mixtes.

Le journaliste de TSN Aaron Bronsteter a rencontré le président de l’UFC Dana White peu de temps après l’événement de ce soir, où il a demandé aux patrons de réfléchir au jugement de ce soir au Texas.

«Le jugement de ce soir n’a pas fait exception. L’un des juges a donné à Trevin Giles le premier tour contre Krause, où (James) Krause avait son dos pendant près de quatre minutes de ce tour. Comment permettez-vous que cela continue? C’est le même juge qui a donné à (Jon) Jones quatre tours, et le même juge qui a donné à Andre Ewell trois tours, alors qu’Ewell se battait essentiellement avec une main lors de ce troisième tour et était essentiellement surclassé. Que pouvez-vous faire à ce sujet? », A demandé Bronsteter à Dana White. “Je sais que vous ne sélectionnez pas les juges, c’est la commission, mais que pouvez-vous faire?”

Dana White a répondu par ce qui suit:

“Oui, je n’aurais pas pu dire ça mieux moi-même. Et c’est vrai, l’un des problèmes avec le Texas, c’est que ces gars-là n’ont pas beaucoup d’expérience dans le combat. Mark Rattner et Hunter Campbell doivent travailler avec la Texas Athletic Commission pour, vous savez, essayer d’améliorer ces choses. Vous savez, ils doivent se rendre compte que ce qu’ils enlèvent à ces gars-là, quand ils mettent des gens là-dedans, disons simplement qu’ils n’ont pas l’expérience ou peut-être même les connaissances, pour faire partie de ces grands combats. Si vous entrez dans l’UFC, vous n’avez même pas besoin d’être au niveau du combat Jon Jones ou Dominick Reyes. Le premier prélim de la nuit. Ces enfants ont finalement atteint l’UFC et beaucoup est en jeu. Vous ne pouvez pas mettre les mauvaises personnes dans ces combats. Même avec un peu de reffing ce soir. Vous savez, c’est une de ces choses que nous allons toujours combattre. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 9 février 2020