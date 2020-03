Dana White répond à l’appel de Conor McGregor pour un verrouillage

Hier après-midi, l’ancien champion de l’UFC à deux divisions, Conor McGregor, a prononcé un discours passionné aux dirigeants irlandais, exigeant un verrouillage complet et obligatoire du pays pour lutter contre la propagation de la pandémie de COVID-19. Le président de l’UFC, Dana White, a maintenant abordé cette vidéo.

Alors que McGregor prend clairement la pandémie très au sérieux, White a attiré pas mal de critiques pour sa réaction à la situation. Le patron de l’UFC a ardemment tenté de faire fonctionner l’UFC normalement pendant la pandémie – malgré les risques évidents de le faire – et a refusé de partager des informations sur les tests COVID-19 pour les athlètes.

En d’autres termes, il agit contrairement à la façon dont McGregor a imploré les gens d’agir.

Parler avec Yahoo! Le journaliste sportif Kevin Iole mardi soir, White a répondu à cette vidéo de McGregor.

White a admis qu’il n’avait pas vu la vidéo de McGregor, mais a souscrit à l’affirmation de l’Irlandais selon laquelle un verrouillage est crucial – mais uniquement à court terme.

“J’adore le fait que nous ayons également procédé au verrouillage”, a déclaré White depuis son domicile de Las Vegas, où il est en quarantaine (via South China Morning Post).

«J’ai continué à essayer de continuer les combats aussi longtemps que je le pouvais… [it was a] décision très difficile à prendre, mais le gouverneur [Nevada] pris la bonne décision. Certaines personnes sont en lock-out demain ou aujourd’hui, nous avons déjà été dans ce truc pendant une semaine. “

Alors que White était d’accord avec le message de McGregor au niveau le plus élémentaire, il a encore une fois proclamé que le virus n’est pas quelque chose dont les gens devraient avoir peur – parce que nous allons tous mourir un jour.

«La question devient combien de temps allons-nous faire cela? Combien de temps allons-nous vraiment rester dans nos maisons et nous cacher? » Dit White. «Si le coronavirus est ce qui va m’attraper, alors tant pis. C’est ce que c’est. La liste s’allonge encore et encore avec des choses qui tuent des gens chaque année. Une chose est garantie, nous allons tous mourir de quelque chose.

“Depuis quand les Américains courent-ils et se cachent-ils dans leurs foutues maisons au lieu de prendre cette tête et de trouver des solutions?” Blanc ajouté. «Protégez les personnes qui doivent être protégées. Que vous soyez un expert en coronavirus ou non, c’est comme se cacher du cancer. Vous ne pouvez pas vous cacher de cette chose.

“Que va-t-il se passer la prochaine saison de la grippe? Cette chose va juste disparaître? Non, ça va revenir comme la grippe. Si c’est ce qui va t’attraper, ça t’aura. Si le coronavirus est ce qui va m’attraper, apportez-le. “

Inutile de dire que Conor McGregor et Dana White semblent être en désaccord sur celui-ci.

