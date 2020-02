Dana White répond après que Khabib Nurmagomedov suggère que Conor McGregor puisse choisir ses adversaires à la main

Image: Irish Times

Le président de l’UFC, Dana White, a répondu après que Khabib Nurmagomedov a accusé la promotion de laisser son rival Conor McGregor choisir ses adversaires.

Plus tôt cette semaine, TMZ s’est entretenu avec le champion en titre de l’UFC, Nurmagomedov (28-0 MMA), qui a suggéré que l’Ultimate Fighting Championship permette à la star irlandaise de choisir ses adversaires à la main.

Selon ‘The Eagle’, la promotion a permis à Conor McGregor de se battre facilement à Donald Cerrone lors de l’UFC 246, et cherche maintenant à encaisser lors d’un match revanche.

Le président de l’UFC, Dana White, a répondu à ces accusations dans une récente interview avec TMZ Sports.

“Oui, tout d’abord, Conor McGregor ne choisit pas ses adversaires à la main”, a déclaré White. «Vous savez, Conor McGregor a combattu quiconque que nous lui avons demandé de combattre et qui était disponible. Je veux dire que les gars se sont retirés de Conor 2 ou 3 fois, Conor est littéralement allé à la salle de gym et a dit: “Ok, contre qui je me bats.” “

Dana White a ensuite été invité à partager ses réflexions sur Khabib Nurmagomedov, suggérant que Donald Cerrone était un combat facile pour Conor McGregor.

“Ils se détestent. Ils se détestent. Si vous pensez que vous allez faire une interview avec Khabib et qu’il va dire de grandes choses à propos de Conor McGregor… Cela ne se produira jamais. Et si vous interviewez Conor, il ne dira jamais grand chose à propos de Khabib. Ils se détestent.”

Dana White a ensuite confirmé que son espoir était d’organiser un match revanche entre Conor et Khabib, ceci si “The Eagle” pouvait être obtenu par Tony Ferguson à l’UFC 249 en avril.

“Ouais. Khabib, s’il gagne. Mais je ne sais pas si Conor veut l’attendre. On verra ce qu’il se passe. Conor pourrait ne pas attendre.

McGregor et Nurmagomedov se sont rencontrés pour la première fois à l’UFC 229, le Russe sortant victorieux par le biais d’une soumission au quatrième tour.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29 février 2020