Dana White répond aux réclamations de Conor McGregor d’un salaire de 80 millions de dollars à l’UFC 246

Selon ce rapport, nous savons que Conor McGregor mettra en banque au moins un salaire garanti de 5 millions de dollars pour son combat de retour à l’UFC 246 ce samedi. nuit (18 janvier 2020) lorsqu’il affronte Donald Cerrone à Las Vegas, Nevada.

Mais «Notorious» brosse un tableau entièrement différent. Selon l’ancien «champion-champion», il gagnera plus autour du quartier de 80 millions de dollars. Ainsi, lorsque le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a été abordé à ce sujet, il n’a pas confirmé ni infirmé la demande.

“Écoutez, Conor est une superstar massive dans ce sport et c’est un phénomène. L’enfant gagne beaucoup d’argent depuis le jour où il est intervenu », a déclaré White à The Mac Life. «Dès le premier jour, depuis qu’il s’est battu, il a commencé à monter. Rien n’a changé. De toute évidence, il a besoin d’une victoire et c’est très important pour lui de revenir ici et de gagner ce combat. »

Contrairement à Floyd Mayweather, Conor ne met pas ses chèques de paie sur tous les réseaux sociaux, donc certains sont un peu sceptiques quant à sa contribution réelle, ou encore qu’il a même marqué 50 millions de dollars pour combattre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en 2018.

Cela dit, «notoire» ne gagne pas vraiment grand-chose en exagérant ses salaires. Après tout, il est clair par la vie somptueuse qu’il vit qu’il engrange en effet des millions. Et pour ceux qui pensent que la popularité de Conor a pris un coup en raison de son hiatus prolongé et de sa multitude de problèmes hors de la cage, White dit que c’est loin de la vérité.

«Lorsque vous parlez de personnes qui ont un aperçu de l’entreprise et qui disent toutes ces choses, elles sont toutes pleines de merde. Aucun d’entre eux ne sait de quoi ils parlent. Et littéralement, aucun d’entre eux ne sait quoi que ce soit de cette entreprise. Pas un seul », a déclaré Dana.

«Nous savions ce que ferait le combat contre Conor. Nous sommes ceux qui fixent le prix des billets et tout ce qui va de pair avec l’entreprise. Conor vient ici et tire une porte de 10,6 millions de dollars et le combat est hors des charts.

“En ce qui concerne ESPN, et ce qui se passe là-bas avec PPV et tout le reste, tout est comme d’habitude.”

En effet, l’UFC 246 s’est vendu en quelques minutes, et avec le prix du pay-per-view (PPV) qui a bondi de quelques dollars pour cet événement, toutes les parties impliquées sont sûres de se faire une rançon du roi.

