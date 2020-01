Dana White réprimande Paulo Costa: «Pompez les freins»

Image via @borrachinhamma sur Instagram (photographe non répertorié)

Lorsque Paulo Costa a battu Yoel Romero en août 2019, on s’attendait à ce qu’il obtienne la prochaine fissure chez le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya. Malheureusement pour Costa, une blessure a fait échouer ce plan, et Romero a obtenu le prochain coup de titre pendant que Costa récupère.

Alors que le combat pour le titre entre Adesanya et Romero est déjà officiel pour l’UFC 248 le 7 mars, Costa a apparemment été sur la bonne voie plus rapidement que prévu, et est même de retour à l’entraînement.

Le président de l’UFC, Dana White, pense que c’est une mauvaise idée.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-combat pour la carte UFC 246 de samedi à Las Vegas, White a réprimandé Costa pour avoir précipité son retour à l’entraînement et l’a exhorté à ralentir.

“Costa est dans cette grande ruée”, a déclaré White (via MMA Fighting). “Nous regardons son Instagram l’autre jour, et le gars s’entraîne comme s’il s’entraînait pour un combat en ce moment. Vous ne devriez pas faire ça quand vous venez de terminer la chirurgie, et ils disent maintenant que vous serez prêt pour juin.

“Il ne devrait pas s’entraîner comme ça. Tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Vous vous blessez à nouveau. Il a besoin de pomper les freins et de ralentir, de s’assurer qu’il est à 100% et qu’il ne se blessera plus, puis nous pourrons faire ce combat après Romero. »

White a ajouté que son plan était de “faire le combat de Costa après”, Adesanya et Romero se disputent l’or à l’UFC 248. Costa, cependant, craint que Romero ne gâche son match de rancune tant attendu avec Adesanya.

“Il pourrait gagner, mais il pourrait perdre”, a récemment déclaré Costa au MMA Fighting. «Et s’il perd, il redevient nul. Il n’est plus invaincu, il n’est plus le champion et il rate l’occasion de gagner des millions dans une lutte contre moi. Facile.”

Que pensez-vous que l’année 2020 réserve à Paulo Costa?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/01/2020.