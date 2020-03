Dana White reste discrète sur le nouveau lieu de l’événement

Le président de l’UFC, Dana White, est déterminé à poursuivre le spectacle avec l’UFC 249, et il s’est engagé à prendre soin de tous ceux qui emmènent avec lui.

S’adressant à Frank Warren sur le podcast lourd du promoteur de boxe britannique, White a déclaré que ses combattants et son personnel seraient entre de meilleures mains et bien meilleures que s’ils étaient à la maison, lorsqu’il s’agit d’accéder à des soins médicaux pour eux-mêmes ou leurs proches. ceux.

“Le problème, c’est que mes combattants sont, lorsqu’ils sont avec moi, ils reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles – mieux que s’ils étaient seuls à la maison, quelle que soit leur situation”, a déclaré White.

«J’ai tendu la main à tout le monde – pas seulement à mes employés qui travaillent pour moi, mais aussi à mes combattants. Si eux ou un être cher tombe malade et a besoin de moi, je suis là. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider et prendre soin d’eux. C’est donc une donnée, toujours. Et ce combat (à l’UFC 249) continuera. »

La grande question dans la plupart des esprits est de savoir où l’événement aura réellement lieu, les gouvernements du monde renforçant les réglementations sur les voyages, les rassemblements et la mise en scène des événements à la suite de la pandémie mondiale de coronavirus. Mais le seul homme qui ne dit rien – du moins pas encore – est White lui-même.

Warren a jeté un coup d’œil léger dans quelques emplacements alternatifs potentiels, y compris la célèbre prison d’Alcatraz dans la baie de San Francisco, ou la possibilité d’organiser un événement sur le pont d’un porte-avions.

“Croyez-moi, les gens en ont parlé”, a déclaré White à propos de la suggestion du porte-avions. “Je n’y ai pas encore recouru, mais cela arrivera probablement bientôt.”

White a tenu à jouer ses cartes très près de sa poitrine en ce qui concerne les plans d’un événement UFC 249 relocalisé, et a déclaré que certains reportages récents à son sujet et l’UFC lui avaient suggéré que des éléments des médias étaient plus intéressés à arrêter ses plans qu’à se contenter de en faire rapport.

«Beaucoup de ces gars des médias sont des scumbags absolus et totaux (explétifs)», a-t-il déclaré. “Dès que vous leur faites savoir ce que vous faites, tout ce qu’ils essaient de faire, c’est (explicatif) tout ce que vous avez travaillé. J’ai donc littéralement dit à chacun de ces gars d’aller (explétif) eux-mêmes et je ne dis à aucun d’eux ce que je fais, où je le fais.

«Mais sachez ceci: le combat a lieu, le 18 avril, quelque part sur la planète (explétive) Terre. Et quand vous aurez besoin de savoir, je vous le ferai savoir. “

Avec seulement 18 jours avant la nuit de combat, l’attente ne devrait pas être trop longue.

.