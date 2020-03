Dana White riposte contre les critiques et se vante de n’avoir pas mis à pied un employé pendant la pandémie de coronavirus

Image: The42.ie

Le président de l’UFC, Dana White, a riposté à la critique de la façon dont sa promotion a géré la pandémie de coronavirus, se vantant que l’UFC n’a pas licencié d’employés de l’UFC.

L’UFC a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des fans pour avoir organisé l’UFC Brasilia le week-end dernier tandis que son rival Bellator 241 a reporté ses événements, et pour avoir l’intention de poursuivre avec l’UFC Londres et plusieurs autres événements jusqu’à ce que le gouvernement intervienne. Alors que White n’a pas pu sauver son cartes prévues pour Londres, Columbus, Portland et Brooklyn, il a certainement fait de son mieux pour que ces événements se poursuivent malgré l’épidémie de coronavirus dans le monde.

S’adressant à CNN, White a défendu les actions de l’UFC au milieu de la pandémie de coronavirus, et s’est même vanté que l’UFC n’a pas licencié d’employés alors que d’autres entreprises l’ont fait.

“Je m’en fous … Je n’ai pas mis à pied un employé”, a déclaré White. «Vous pouvez m’accuser de tout ce que vous voulez… Vous savez ce que j’ai fait? J’ai dit à tous mes gens – si l’un d’eux ou les membres de leur famille tombent malades ou ont des problèmes, vous m’appelez et je vous prendrai en charge. »

Alors que White n’a peut-être pas mis à pied d’employé de l’UFC dans ses bureaux ou le personnel de l’événement, la promotion n’a fait aucune déclaration sur la compensation pour les combattants qui ont vu leurs combats abandonnés pour les cartes au cours du mois suivant. De nombreux combattants prévus pour les cartes annulées, comme Ashlee Evans-Smith pour l’UFC London, ont publiquement demandé à ce qu’ils soient payés au moins leur argent de spectacle.

Pour être juste envers l’UFC, personne n’aurait pu imaginer à quel point l’épidémie de coronavirus aurait dévasté le monde, mais il est surprenant que l’UFC n’ait pas encore annoncé de paiements pour ses combattants alors que son rival Bellator l’a fait. Il semble que l’UFC et White aient été pris au dépourvu par l’ampleur de ce virus.

“Je n’ai jamais rien vu de tel de mon vivant”, a déclaré White.

Comment pensez-vous que le président de l’UFC, Dana White, a géré la pandémie de coronavirus?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.