Dana White s’adresse à la gestion d’événements UFC pendant une pandémie, expliquant comment remettre les choses à la normale

– Kevin Iole de Yahoo! Sports a récemment parlé au président de l’UFC, Dana White, qui s’est adressé à l’UFC de retour pour organiser de nouveaux événements le mois prochain à Jacksonville, en Floride, pendant la pandémie de coronavirus. Comme indiqué précédemment, l’UFC reviendra avec l’UFC 249 le 9 mai. Les événements prévus de l’UFC pour le mois prochain seront fermés au public et seront réglementés par la Florida State Commission et le Department of Business and Professional Regulation. Lors de sa conversation avec Iole, White a parlé de la possibilité de faire fonctionner l’UFC 249 en toute sécurité pendant la pandémie. Voici quelques faits saillants (h / t MMAWeekly).

Dana White sur ses trois emplois en ce moment: «J’ai trois emplois. Je dois prendre soin de mes employés. Je dois prendre soin de mes combattants. Je dois remettre le sport sur la bonne voie pour les fans. Ce sont les trois choses qui m’inquiètent chaque jour dans l’exploitation de mon entreprise. »

Dana White tente de ramener les choses à la normale de manière sûre: «À un moment donné, nous devons déterminer« comment remettre les choses à la normale », mais le faire de manière vraiment sûre. La seule façon de le savoir est d’aller sur le terrain et de commencer à le faire. Nous allons dépenser beaucoup d’argent. Ce ne sera pas bon marché. Ça va coûter cher. Vous vous inquiétez pour la santé et la sécurité de tout le monde: les combattants, la commission, les arbitres, mon personnel qui va être là. Ce n’est pas bon marché. C’est cher. C’est difficile, mais quelqu’un doit faire le premier pas et sortir. Nous ne pouvons pas rester dans nos maisons avant décembre prochain. »

Lors de l’envoi d’un document au bureau du gouverneur du Nevada: «Nous avons soumis au gouverneur du Nevada un document très complet de 30 pages sur la façon dont nous allons gérer le sport, pas seulement le sport, mais notre bureau une fois que nos employés seront de retour ici. Je me soucie beaucoup de mes combattants, je me soucie beaucoup de mon personnel, évidemment ma famille. Nous allons tout faire ici (lève la main au-dessus de sa tête). Nous le faisons toujours. La santé et la sécurité sont un problème pour nous depuis 20 ans. Il y a beaucoup d’entreprises et beaucoup d’entreprises là-bas que maintenant la santé et la sécurité de leurs employés est quelque chose de nouveau, ce n’est pas nouveau pour nous. Ce n’est pas seulement quelque chose que nous traitons sur une base hebdomadaire, nous sommes très fiers d’avoir un si bon bilan. »

Sur le plan d’organiser des événements à l’Apex lorsqu’ils sont autorisés: “Où nous le faisons, rien de tout cela n’a plus d’importance. Je pense déjà bien en avance sur ce genre de choses. Tout ce dont j’ai besoin, c’est de m’assurer que tout le monde est en sécurité et que je peux organiser ces événements. Je n’ai pas besoin de foule. C’est pourquoi j’ai quand même construit Apex. Je crois que nous nous dirigions vers un endroit où nous ferions des combats sans foule de toute façon, ce serait tout sur le streaming. Les gens pensent que je ne prends pas ça au sérieux parce que je veux revenir si vite et toutes ces autres choses. Ce n’est pas que je ne prenne pas ça au sérieux. Je le prends très au sérieux. Je ne prévois pas d’avoir de portail pendant très longtemps. ”